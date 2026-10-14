Allo Sky Stone tornano gli incontri del venerdì: Brando Brogelli racconta la Mahavishnu Orchestra

Tornano gli appuntamenti del venerdì allo Sky Stone & Songs, ma con l’orario del mercoledì. Friday I’m In Love, infatti, trasloca dal dopocena alle 18,30, ma rimane l’appuntamento con la musica raccontata e ascoltata. Il primo incontro di questo ciclo è venerdì (16 ottobre), a partire dalle 18,30, quando Brando Brogelli racconterà The inner Mounting Flame, capolavoro della Mahavishnu Orchestra, formazione guidata dal chitarrista John McLaughlin e tra le esperienze più innovative della stazione del jazz fusion.

Con questo disco, il gruppo ha dato, infatti, vita a un incontro esplosivo tra jazz, rock e suggestioni orientali, costruendo un linguaggio musicale nel quale virtuosismo, energia e ricerca sonora si fondono in una sintesi dirompente. Un lavoro che, a oltre mezzo secolo della sua nascita, conserva intatta la propria forza e rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione della musica contemporanea.

Nell’incontro, Brando Brogelli racconterà la genesi di The inner Mounting Flame, le sue peculiarità musicali e il contesto storico e artistico in cui si colloca, ma offrirà anche spunti che ci faranno comprendere l’importanza di un disco capace di superare i confini tra generi e tradizioni, senza dimenticare quella che è stata la sua esperienza personale con questo disco.