Eraldo Affinati a Lucca presenta ‘Nella palude del padre’ a Racconti nella Rete

Prosegue anche quest’anno la collaborazione tra LuccAutori e Fondazione Tobino nel nome del grande psichiatra e scrittore Mario Tobino.

Venerdì (16 ottobre) alle 10 a Villa Bottini è in programma l‘incontro con lo scrittore Eraldo Affinati che presenta Nella palude del padre (Gramma Feltrinelli). Intervengono Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino e Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori. Ingresso libero.





Un giorno Eraldo Affinati riceve da una signora sconosciuta una fotografia che ritrae suo padre bambino, seduto insieme alla sorellina ai piedi di tre donne, fra cui la nonna, Elisa Affinati. Con la camicetta bianca immacolata, i capelli a caschetto, la mano destra poggiata sul polso sinistro, in un gesto di autoprotezione, il padre gli appare isolato dal consorzio familiare, solo al mondo come nessun altro, la boccuccia chiusa, gli occhi tristi, i piedini affondati nell’erba.

L’immagine, struggente e inaspettata, è all’origine di questo commovente, magistrale romanzo autobiografico. Nel 1930 Elisa muore di malattia a soli trentasei anni lasciando i due piccoli, entrambi non riconosciuti, privi di sostegno. Il libro racconta le loro vite sullo sfondo dell’Italia del Novecento: dal fascismo alla lotta partigiana, dalle speranze del secondo dopoguerra fino ai conflitti dei nostri giorni. Una vicenda dolorosa di passioni recise, delusioni, amarezze, sogni infranti e avventure segrete, ma anche una storia di possibile riscatto e sorprendente redenzione in terra africana attraverso il ritrovamento dei nomi perduti e di quelle stesse parole che i genitori non erano riusciti a dire a se stessi, prima ancora che ai loro figli.

Eraldo Affinati nasce a Roma nel 1956, dove risiede e svolge attività di critico letterario, saggista, giornalista, scrittore e docente in un istituto superiore. Nel 1997 con il romanzo Campo del sangue è finalista dei premi Strega e Campiello. Nel 2005 con il romanzo Secoli di gioventù vince il Premio Grinzane Cavour. Tra le opere successive: L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani (2016, finalista al Premio Strega), Tutti i nomi del mondo (2018), la biografia di don Milani Il sogno di un’altra scuola (2018).

I saggi: Via dalla pazza scuola. Educare per vivere (2019), I meccanismi dell’odio (con M. Gatto, 2020) e il romanzo Il Vangelo degli angeli (2021). Una raccolta delle opere di Affinati è pubblicata negli Oscar Mondadori.

La Scuola Penny Wirton è una rete di scuole gratuite di lingua italiana per migranti, fondata a Roma nel 2008 dallo scrittore e insegnante Eraldo Affinati insieme alla moglie Anna Luce Lenzi (e ispirata a un’idea avviata nel 2004).

L’insegnamento avviene senza classi tradizionali, voti, registri o barriere burocratiche, mettendo in relazione diretta un volontario e uno studente. Prende il nome dal romanzo Penny Wirton e sua madre di Silvio D’Arzo, il cui protagonista è un bambino abbandonato che non ha conosciuto il padre. Il progetto si rifà anche all’esperienza educativa di don Lorenzo Milani. È gestita interamente da volontari che offrono il proprio tempo gratuitamente. Nata a Roma, oggi conta circa 70 sedi diffuse in tutta Italia e anche all’estero (come a Lugano, in Ticino), coinvolgendo migliaia di studenti (minori stranieri non accompagnati, adulti e famiglie)