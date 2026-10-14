Genitori e servizi per l’infanzia, Martorana: “Aiutiamo le famiglie ad orientarsi”

Il garante richiama l’importanza di informazioni chiare e sostegno nell’accesso alle opportunità per bambini e genitori. Introdotte anche le nuove funzionalità del portale Inps

Conoscere i servizi per l’infanzia, capire quali sostegni si possono richiedere e sapere a chi rivolgersi: sono esigenze quotidiane delle famiglie, alle quali occorre rispondere con informazioni comprensibili e percorsi di accesso semplici. È il richiamo di Marco Martorana, garante per l’infanzia e l’adolescenza del comune di Lucca.

Marco Martorana

“La tutela dei bambini passa anche dalla possibilità dei genitori di orientarsi tra le opportunità disponibili – osserva Martorana –. Un servizio può essere prezioso, ma per beneficiarne bisogna conoscerlo, comprenderne le modalità di accesso e sapere dove trovare assistenza. Per questo l’informazione e l’orientamento meritano attenzione, soprattutto quando le famiglie incontrano difficoltà linguistiche, organizzative o nell’utilizzo degli strumenti digitali“.

L’invito del garante è a valorizzare il ruolo delle realtà che sul territorio incontrano quotidianamente bambini e genitori: scuole, servizi, associazioni e volontariato possono contribuire a far conoscere le opportunità e indirizzare le famiglie verso gli interlocutori competenti.

“Chi entra in contatto con una famiglia può raccogliere una domanda, riconoscere un bisogno e indicare un punto di riferimento – prosegue Martorana –. Rendere più riconoscibili i percorsi di sostegno già disponibili significa aiutare i genitori nelle scelte che riguardano la crescita e il benessere dei figli“.

In questa direzione si inseriscono anche le nuove funzionalità annunciate dall’Inps per il Portale della Famiglia e della Genitorialità, realizzato con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come illustrato dall’Istituto nei messaggi del 6 e 7 ottobre, nella sezione ‘Servizi vicino a me’ è disponibile la geolocalizzazione degli asili nido e delle altre strutture educative autorizzate per bambini fino a tre anni, con dati forniti dagli enti territoriali e aggiornati progressivamente. La mappa nazionale dei centri per la famiglia permette inoltre di individuare i punti di riferimento per l’informazione, il sostegno alla genitorialità e il benessere familiare.

Il portale comprende anche una nuova sezione dedicata agli osservatori statistici sulle prestazioni familiari e un’area per consultare i bandi welfare rivolti agli iscritti a specifiche gestioni Inps, secondo i requisiti previsti dai singoli bandi.