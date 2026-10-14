Il contributo del Pnrr alla rigenerazione apre l’edizione 2026 di Lubec

Il Real collegio ospita la 22esima edizione di Lubec, Lucca Beni culturali, la manifestazione annuale organizzata da Promo PA Fondazione, per promuovere lo sviluppo culturale per la crescita, la competitività, l’ innovazione del paese e dei suoi territori che è iniziata oggi (14 ottobre) e terminerà vemerdì (16 ottobre). Tema di quest’ anno ‘Ri-generazioni culturali’, la cultura come forza rigenerativa capace di trasformazioni profonde nelle politiche, nei territori e nelle comunità.

Ad aprire l’ edizione 2026 è stata la soprindente di Lucca Pistoia e massa Carrara Angela Acordon. La sfida della Ri generazione urbana e l’aiuto del Pnrr. Si è concentrato su questo l’intervento della soprintendente di Lucca Pistoia e Massa Carrara Angela Acordon, che ha aperto l’edizione 2026, la 22esima, di Lubec: Lucca Beni culturali.

“Lubec ogni anno trova delle parole nuove in cui ci si deve misurare – dichiara la soprintendente Acordon -. La rigenerazione è anche una condizione anche umana, ma questo termine non sfuggono i beni culturali. Beni culturali che hanno perso nel tempo il loro uso e rimangono in molti casi in stato di abbandono. Di fronte al grande patrimonio che abbiamo sul nostro territorio occorre impegnarsi per il loro recupero. Prima di pensare ad un progetto, cosa farci e per questo sarebbe utile poter concertarli insieme. Abbiamo sempre tutti molto da fare ed è difficile questo incontro, ma è un’occasione da non perdere”.

Anche il presidente di Promo PA Fondazione, Gaetano Scognamiglio ha parlato del tema di quest’anno e di come è nata l’idea: “La rigenerazione culturale è il claim che lega tutti i temi che tratteremo – spiega -. Abbiamo seguito spesso le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Mattarella, nelle varie occasioni in cui è stato presente a manifestazioni culturali. Ci ha colpito il suo ricorrente termine usato ‘rigenerazione della cultura’, ‘forza rigeneratrice della cultura’. E questo alla fine ci ha fatto capire che tutti i nostri temi di questa 22esima edizione intrecciano la rigenerazione e Ri-generazioni culturali è diventato il claim del convegno”.

In un mondo in continua evoluzione, con situazioni geopolitiche instabili, l’importanza della cultura è ancora maggiora: “Noi apriamo anche ad una riflessione sulla possibilità e la speranza che stia nascendo e consolidando una comune cultura europea che possa essere da infrastruttura immateriale, per compensare la debolezza attuale degli istituzioni”.