Il Real Collegio anche quest’anno è Family Palace con i personaggi e le mascotte amati dai più piccoli

Per l’edizione numero 60 di Lucca Comics and Games il Real Collegio si trasforma per cinque giorni nel Family Palace, un’area ad accesso gratuito e libero per tutti: chiostri, stanze, scale si animano di una magia speciale e diventano la casa di piccoli e grandi sognatori, esploratori di mondi fantastici, lettori e lettrici che amano viaggiare con le storie, futuri disegnatori e disegnatrici, famiglie, classi e insegnanti.

Ospiti internazionali, personaggi amati e mascotte, laboratori di disegno e non solo, tenuti da chi lavora tutti i giorni con la propria fantasia, realizzando le storie e i protagonisti tanto seguiti dai piccoli fan, e poi film di animazione in anteprima e tanti giochi da provare: questo e molto di più è il programma del Family Palace 2026.

Come ogni anno Lucca Comics & Games sarà totalmente gratuito per i bambini e le bambine sotto i 10 anni (nati dall’ gennaio 2017 in poi), che potranno accedere liberamente, accompagnati da un adulto provvisto di biglietto (o abbonamento) e braccialetto, in tutte le aree del festival.

Romanzi, fumetti e laboratori di disegno

Lucca Comics and Games in una storia di Geronimo Stilton e i magici appuntamenti con Winx Club

Edizioni Piemme celebra il festival con un progetto speciale, disponibile esclusivamente durante i giorni della manifestazione: un omaggio che il più amato topo giornalista, Geronimo Stilton, dedica alla città e alle community che, ogni anno, partecipano sempre più numerose. A Geronimo Stilton frullano i baffi per l’emozione: è stato invitato al teatro del Giglio per un importante evento in occasione dei 60 anni di Lucca Comics & Games! Arrivato a Lucca, si precipita nel centro storico per arrivare puntuale all’appuntamento ma… si perde e vive un’incredibile avventura per le vie della città! Tra soste nei padiglioni, improvvisi acquazzoni e slalom tra la folla in festa, il nostro eroe riuscirà ad arrivare a destinazione, dove lo attendono un pubblico stratopico e un amico speciale. Geronimo Stilton in pelliccia e baffi accoglierà le studentesse e gli studenti della città, il 28 ottobre, all’auditorium San Romano per dare inizio ai festeggiamenti e presentare il libricino con la storia inedita ambientata a Lucca. La storia, nata da un’idea di Elisabetta Dami, è un progetto speciale da collezione, non destinato alla vendita e disponibile solo a Lucca Comics & Games. L’evento di presentazione, realizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con Mondadori e Rainbow sarà condotto da Pierdomenico Baccalario con la partecipazione di Elisabetta Dami.

Ma la partecipazione di Geronimo a Lucca non finisce qui. Nei giorni successivi il topo giornalista intervisterà talent e artisti ospiti del festival insieme ai ragazzi vincitori del progetto scuola Quotidiano in classe organizzato in collaborazione con La Nazione, che diventeranno con lui reporter ufficiali di Lucca Comics & Games. Giovedì (29 ottobre) sarà poi protagonista del suo show in piazzale Verdi.

E dal mondo Rainbow non potevano mancare gli appuntamenti con la magia delle sei amatissime fate del Winx Club. Si comincerà il primo giorno del festival, mercoledì 28 ottobre, con il Winx Club Show sul palco di Piazzale Verdi, e un saluto al pubblico da parte di Iginio Straffi, che prenderà poi parte alla tradizionale cerimonia della Walk of Fame di Lucca Comics & Games, lasciando l’impronta delle proprie mani nella prestigiosa collezione dedicata agli artisti ospiti del festival. Il giorno dopo, il 29 ottobre, allo stand Rainbow nel padiglione San Martino ci sarà il firmacopie e il meet and greet di Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e creatore di Winx Club. Per tutta la durata del festival, inoltre, il centro storico di Lucca ospiterà sei panchine con le ali delle fate, distribuite in altrettante location, e un’altalena dedicata alle Winx all’interno del Family Palace.

Con il castoro arriva Chris Riddell: dalle idee al disegno. E non solo…

Chris Riddell, tra i più importanti autori e illustratori contemporanei per ragazzi e adulti, torna a Lucca Comics & Games, in collaborazione con la casa editrice Il Castoro. Tra i tantissimi appuntamenti previsti durante tutto l’arco del festival, non poteva mancare un incontro con i più giovani: Inventiamo insieme mondi fantastici!, un evento speciale – andato già sold out dopo solo una settimana -, un laboratorio di disegno e creazione di storie organizzato nell’ambito di Lucca Junior, al Family Palace, giovedì (29 ottobre). Nel corso dell’incontro, Chris Riddell accompagnerà i bambini alla scoperta di come nasce un personaggio e di come, attraverso il disegno e l’immaginazione, possa prendere forma una storia. Partendo da un suo originale mazzo di carte illustrate, l’autore disegnerà dal vivo e coinvolgerà i partecipanti nella creazione di nuovi personaggi, luoghi e mondi fantastici, stimolandoli a sviluppare le proprie idee attraverso il disegno e la libera narrazione. II laboratorio si concluderà con un momento di condivisione dei lavori realizzati e con una sessione di domande e risposte con l’autore, per offrire ai bambini l’opportunità confrontarsi direttamente con Chris Riddell e conoscere più da vicino il suo lavoro di illustratore e narratore, noto in tutto il mondo per le sue opere.

Anche Silvia Vecchini e Antonio Sualzo Vincenti, autori di Una cosa difficile e Del buio non ho paura, entrambi usciti quest’anno, incontreranno i più piccoli per il laboratorio di narrazione disegnata Inventare una storia non sempre è una cosa difficile, venerdì 30 ottobre. Infine un viaggio nel mondo degli yokai insieme a Silvia Vanni, autrice di La scommessa del Tanuki, giovedì 29 ottobre, per insegnare ai bambini a realizzare la loro versione yokai, partendo dalle loro peculiarità e i loro gusti.

Principesse che ribaltano gli stereotipi e miti greci in chiave disneyana: i laboratori di Giunti

All’interno del Family Palace la casa editrice Giunti propone per i più piccoli due laboratori imperdibili: a partire dalle pagine del libro La principessa che disegnava le facce brutte- primo esilarante episodio di una serie comics innovativa a cura di Paola Cannatella – giovedì 29 ottobre si terrà il laboratorio per scardinare gli stereotipi e apprezzare una bellezza diversa. Si giocherà a disegnare con proporzioni diverse, vistosi difetti, dimensioni esagerate per creare personaggi ‘brutti’, oppure molto più interessanti e divertenti, sicuramente più veri, delle “belle principesse” a cui siamo abituati. : ogni storia parte dai miti greci, che siano viaggi incredibili, avventure strabilianti o scontri a colpi di… fulmini. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor insegnerà a trasformare una storia in tre atti in una storia mitica.

Le letture animate e i laboratori di El: arrivano a Lucca il Gruffalò e il ladro di zucche

Grande attesa per le letture animate e i laboratori creativi di Edizioni El, rivolti sia alle scuole che ai più piccoli della community di Lucca Comics & Games. Dopo l’uscita in libreria del nuovo capitolo della serie bestseller di Alice Hemming e Nicola Slater, Il ladro di Zucche (Emme Edizioni), iniziata con Il ladro di foglie e proseguita con Il ladro di fiori, Il ladro di neve e Il ladro di sole, sarà a Lucca sabato 31 ottobre Giuditta Campello, traduttrice del libro, per leggere ai bambini la divertente avventura dello Scoiattolo detective e del suo inseparabile amico Uccello. Subito dopo i bambini potranno partecipare al laboratorio creativo per realizzare e decorare la propria zucca di Halloween.

Lo stesso giorno un personaggio speciale si aggirerà per gli spazi del Real Collegio, con artigli affilati, zanne tremende e un bitorzolo verde in cima al naso: in occasione dell’uscita di Nonna Gruffalò, il nuovo libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler, Emme Edizioni festeggia uno dei personaggi più amati dai bambini con una giornata speciale a Lucca Comics & Games, tra letture animate e tante occasioni per scattare una foto insieme.

I laboratori di fumetto di Tunuè

Tanti i laboratori di fumetto a partire dai libri della casa editrice Tunué. Venerdì 29 ottobre il laboratorio Gioco delle statue di Fricco Bricco, ispirato al libro Ciao mamma vado dai fantasmi, con gli autori Luca Raffaelli, Lucia Nanni e Piero Bulzoni; il giorno dopo, sabato 31 ottobre, gli autori di Capitan Capibara, una storia di formazione ricca di avventura, Emiliano Pagani e Fabrizio Pluc Di Nicola sveleranno i segreti per disegnare il capibara perfetto per ognuno dei partecipanti al corso; domenica 1 novembre le autrici di Nebula, Beatrice Bassoli, Bianca Alessi e Valeria Moccia, spiegheranno come raccontare una storia horror-comedy a fumetti nel laboratorio E se incontrassi un fantasma?; infine, lo stesso giorno, a partire da Geo Bros, con Jean Claudio Vinci, Uniti si vince, un laboratorio creativo per scoprire il fumetto attraverso il gioco del Geocaching. Insieme agli autori, i partecipanti vanno a caccia di indizi tra personaggi, vignette e nuvolette, costruendo una storia per immagini. Un’esperienza tra esplorazione, narrazione e fantasia.

Piemme – Il battello a vapore

Una nuova protagonista sta conquistando i piccoli lettori di Piemme – Il battello a vapore: si tratta di Cate, o meglio, di Supersdentata, una supereroina che perde i denti ma guadagna superpoteri. L’autrice Lisa Riccardi ne parlerà domenica 1 novembre allo Junior Lab. Incontreranno i loro lettori anche la scrittrice e professoressa Gisella Laterza e Paola Barbato, fra le autrici di Dark Love. Amori maledetti, in libreria dal 13 ottobre.

Mondadori e il nuovo libro dell’irrestibile Mortina

Un incontro attesissimo al Real Collegio alla vigilia di Halloween: Barbara Cantini terrà un laboratorio in occasione dell’uscita dell’ultimo libro dell’amatissima serie di Mortina, Mortina e la festa trapassata. La bambina zombie più famosa del mondo è tornata ma a Villa Decadente, dove la festa di Capodanno si è trasformata nella Festa Trapassata, si è dimenticata di preparare un menu adatto a fantasmi e zombie. I partecipanti al laboratorio potranno dare sfogo a tutta la loro fantasia culinaria e preparare un ricettario disgustosamente delizioso, bizzarro, perfetto per i mostruosi invitati di Mortina.

Topolini e gli altri: gli appuntamenti con Panini

Anche quest’anno Panini Comics sarà presente negli spazi di Lucca Junior con i Topolino Lab, in cui gli artisti Disney più amati sveleranno ai più piccoli i trucchi del mestiere di fumettista. Torna anche l’illustratrice Alice Del Giudice con i suoi adorabili Stitch e Angel, e arrivano anche i laboratori con protagonista la dolce gattina Hello Kitty, nata a Tokyo più di 50 anni fa e diventata icona della cultura pop nipponica.

Laboratori in cui giocare per capire l’altro e il presente

Allo Junior Lab anche tanti laboratori perché i più piccoli possano capire l’altro e il presente attraverso il gioco. Amnesty International propone due laboratori ispirati a due albi illustrati, Il ponte (Orecchio acerbo edizioni) e Parola seme parola foglia (Ellekappa edizioni), per capire l’importanza della mediazione e dei propri diritti. Con Medici Senza Frontiere bambine e bambini potranno partecipare al laboratorio Nel Mio Zaino, compiendo un viaggio simbolico nei panni di una persona costretta a fuggire, evidenziando le difficoltà, le scelte e l’imprevedibilità del percorso migratorio. Con Fondazione Veronesi venerdì 30 ottobre si potrà compiere a Foodland. L’isola di Cook un viaggio tra alimentazione, creatività e salute, per imparare come costruire un piatto equilibrato e sostenibile. Con Mani Tese mercoledì 28 ottobre il laboratorio Il vero costo del cibo – Quello che il prezzo non racconta propone un’esperienza partecipativa che invita studenti e studentesse a riflettere sul significato del ‘prezzo’ del cibo e sul legame tra alimentazione, sostenibilità e scelte quotidiane. Il 30 ottobre Un passo avanti – Diritti, disuguaglianze e destini globali, un gioco di ruolo partecipativo che accompagna studenti e studentesse alla scoperta delle disuguaglianze globali attraverso l’immedesimazione e il confronto. Come si realizza un foglio di carta? Quali risorse naturali si possono utilizzare per essere sostenibili nel farlo? Tra consapevolezza ambientale e lavoro artigianale con Fabriano nella Sala Incontri del Real Collegio giovedì 29 ottobre si terrà un laboratorio per destreggiarsi con tino e telaio nell’antico mestiere del Mastro Cartaio.

Le mostre e i concorsi del Family Palace

Pino & Shinoby – Un ponte tra Italia e Giappone

La mostra Pino & Shinoby: un ponte tra Italia e Giappone – allestita durante i giorni del festival all’interno degli spazi del Family Palace (Real Collegio) – documenta la realizzazione della serie animata co-prodotta da Studio Bozzetto e Ytv, celebrando l’incontro tra le due culture in occasione dei 160 anni di relazioni tra Italia e Giappone. Il percorso espositivo è strutturato in quattro sezioni: l’origine della serie, lo sviluppo dei character, il design degli ambienti e un’area dedicata alla musica, concepita come strumento per insegnare ai bambini semplici parole in italiano e in giapponese. Dopo il debutto mondiale all’Expo 2025 di Osaka e la vittoria del prestigioso Premio MOIGE (Movimento Italiano Genitori), il pubblico potrà scoprire il dietro le quinte di questo progetto interculturale.

Mostra del premio di illustrazione editoriale Livio Sossi

Anche quest’anno il Real Collegio accoglie la mostra del premio di illustrazione editoriale Livio Sossi a cura di Sarah Genovese, che raccoglie le tavole selezionate dalla giuria del concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2026. Obiettivo del concorso di quest’anno è realizzare un albo illustrato a partire dal testo inedito I me dentro di me di Daniele Movarelli. Ogni artista ha realizzato un progetto illustrato secondo la propria interpretazione, la propria sensibilità, dando forma alla sua personale visione della storia.

La giuria, composta dal presidente, Paolo d’Altan (illustratore) e da Flavia Fiocchi (giornalista, editor e coordinatrice editoriale di LiBeR), Gud (fumettista, art director book on a tree), Sergio Olivotti (Illustratore e autore) e Rosaria Punzi (Direttrice editoriale Lapis Edizioni) – ha selezionato tra i 351 progetti in gara le tavole e storyboard più interessanti che saranno esposti nella mostra a cura di Sarah Genovese. Inoltre ha decretato il progetto vincitore di Cecilia Fasoli, diventato un albo illustrato pubblicato da Lapis Edizioni che sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2026. In mostra sarà possibile ammirare le tavole di Francesca Bartalucci (Premio Wacom), Cristina Bini, Marco Bonatti, Erica Borgato, Sara Braga, Alice Micol Callegari, Andra Calligaro, Ilaria Camplone, Chiara Irene Conte, Teresa De Rienzo, Giulia Di Donna, Stefano Dorigo, Arianna Farina, Cecilia Fasoli (Primo premio), Mirko Filippi, Giulia Garofalo, Mitty Gnecchi, Irene Guglielmi, Viola Gullo, Alessia Iorno, Cristina Lanotte, Luciana Leone (Premio Autori di Immagini), Tania Mancini, Eric Marcheselli, Matilde Masoni, Andrea Pogliani, Francesca Rocchia, Piero Sandano (Premio Book on a Tree), Gaia Sartorato, Federica Scarsato (Menzione), Serena Spina, Maurizio Tibaldi, Anna Toschi, Yeganeh Yaghoobnezhad, Alice Zuccheri.

Il concorso è realizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con Book on a Tree, Lapis Edizioni, Associazione Autori di Immagini (AI) e Wacom. Il concorso da cui nasce la mostra è dedicato alla memoria del professor Livio Sossi (Trieste, 1951-2019), tra i massimi esperti di illustrazione e letteratura per ragazzi, docente universitario, saggista, promotore del libro e della cultura per l’infanzia, nonché presidente di giuria del concorso Lucca Junior fin dalla sua prima edizione nel 2007.

Teste tra le nuvole: concorso e mostra

Dalla prima edizione del progetto Teste tra le nuvole, a cui hanno partecipato istituti e scuole da 16 regioni in tutta Italia per un totale di 185 progetti di studentesse e studenti dai 7 ai 19 anni, sono stati selezionati 25 progetti, per i quali il viaggio prosegue a Lucca60: i progetti finalisti saranno esposti in una mostra a Real Collegio e saranno riuniti in un catalogo distribuito in tutt’Italia, in formato Pdf, a partire da fine 2026. Inoltre, mercoledì 28 ottobre presso l’auditorium Suffragio si svolgerà la speciale cerimonia di premiazione. E c’è anche un Premio Speciale per i progetti in francese, con la collaborazione e il patrocinio dell’Institut Français Italia. Ma non è finita: in uno speciale corner, a Real Collegio, chiunque potrà scoprire il progetto e le opportunità di usare fumetto e manga in classe. Perché la seconda edizione sta arrivando. Il progetto è cresciuto nell’ultimo anno con schede didattiche, webinar e iniziative – tutte gratuite e rintracciabili online su www.testetralenuvole.it – grazie al prezioso supporto dello sponsor Fosber, gli sponsor tecnici Carioca e Fabriano; la collaborazione di Lucca Manga School, Scuola Internazionale Comics, e il fumettista Gud. L’ospitalità di insegnanti e giovani creativi, per i 25 progetti finalisti, è possibile grazie al supporto del comune di Camaiore, l’Ostello del Pellegrino Camaiore, e il convento San Cerbone.

Movie

Anche l’area movie, a cura di Qmi, propone tantissimi appuntamenti rivolti alle famiglie e al pubblico di giovani appassionati. Da Disney+ che torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo a Warner Bros. che porterà a Lucca Il Gatto col Cappello, primo film d’animazione di Warner Bros. Pictures Animation, all’anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. in occasione dei 50 anni di Aardman Studios, passando per la magia di Harry Potter che volerà a Lucca con Hbo Max. Inoltre Netflix sarà presente ancora una volta a Lucca Comics & Games, quest’anno, per celebrare il fenomeno globale di Kpop Demon Hunters. E infine spazio anche ai più piccoli con un grande gonfiabile di SpongeBob, grazie a Paramount+, presente per tutta la durata di Lucca Comics & Games in Piazza Real Collegio, e meet & greet con i costume character.

I protagonisti di Percy Jackson a Lucca

Disney+ torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che sarà protagonista del 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games portando per la prima volta al festival gli attori Walker Scobell, Leah Savà Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz. Il cast artistico e tecnico parteciperà a un panel dedicato durante il quale verranno mostrate in anteprima clip inedite dell’attesissima terza stagione della serie, che debutterà il 20 novembre in esclusiva su Disney+.

Il gatto col cappello: il primo film di animazione di Warner Bros.

Warner Bros. Pictures porterà a Lucca Il Gatto col Cappello, il primo film d’animazione di Warner Bros. Pictures Animation diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, in arrivo nelle sale italiane il 5 novembre. Dal meraviglioso e stravagante mondo di Dr. Seuss, l’iconico Gatto arriva per la prima volta sul grande schermo in un’avventura ricca di magia, caos e allegria. Il film sarà presentato a Lucca il 31 ottobre alla presenza di Stefano Fresi e Herbert Ballerina, voci italiane del film. Il Gatto col Cappello sarà protagonista anche al Loggiato Pretorio, con uno spazio dedicato al film.

50 anni di Aardman Studios: a Lucca Comics & Games l’anteprima di Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A.

Ad aprire il programma dell’Area Movie sarà l’anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., il nuovo film dai creatori di Wallace e Gromit, nelle sale italiane ad Halloween dal 28 ottobre. Un appuntamento ancora più speciale nell’anno in cui gli Aardman Studios festeggiano 50 anni, che sommati ai 60 di Lucca Comics & Games, fanno un 110 e lode di animazione e immaginazione. A celebrare questo anniversario arriveranno a Lucca due figure centrali nella storia dello studio britannico: il fondatore Peter Lord e il regista Matthew Walker, che accompagneranno il film in occasione dell’anteprima di mercoledì 28 ottobre. Imperdibile anche la proiezione di Kiki – Consegne a domicilio, tra i capolavori del maestro Hayao Miyazaki, che torna al cinema rimasterizzato in 4K. Lucky Red sarà inoltre presente al Loggiato Pretorio con uno stand oltre ad un’intera area dedicata allo Studio Ghibli.

La magia di Harry Potter da Hogwarts a Lucca con Hbo Max

A Lucca Comics & Games, i fan potranno visitare il padiglione Hbo Max interamente dedicato alla nuova serie Hbo Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, in arrivo su Hbo Max a Natale 2026. Un’esperienza immersiva pensata per trasportare i fan nel magico universo di Harry Potter attraverso installazioni, photo opportunity, elementi ispirati alla serie e tante altre sorprese, per scoprire da vicino il ritorno a Hogwarts in attesa del debutto dell’attesissima serie.

Victor Courtright e Adventure Time: missioni leggendarie

Per gli appassionati di animazione, spazio anche a Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie animata che riporta i fan nella fantastica Terra di Ooo, con Finn, Jake e i suoi personaggi più amati, in arrivo dal 5 ottobre su Cartoon Network e in streaming su Hbo Max e, dal 2 novembre, per tutti su Boing. Un’occasione per ritrovare l’inconfondibile universo di Adventure Time e immergersi nelle atmosfere della nuova serie attraverso una caccia al tesoro, un photocall immersivo, un regalo esclusivo e tante altre sorprese, con la speciale partecipazione di Victor Courtright, supervising director, per celebrare il ritorno di Finn e Jake e le loro nuove avventure nella Terra di Ooo.

One Piece e precure: Toei Animation Europe protagonista a Lucca

Toei Animation Europe conferma la sua presenza con due dei suoi titoli più amati: One Piece e PreCure, che saranno al centro di screening, incontri e attività dedicate al pubblico, rinnovando la partnership con il community event più atteso d’Europa. II baluardo Santa Maria si conferma la casa di One Piece, che quest’anno renderà omaggio alla saga di Elbaph. I| grande padiglione dedicato alla serie si rinnova con un’impostazione ancora più esperienziale: attività, speciali photo opportunity e il tradizionale shop accompagneranno i visitatori all’interno del mondo della ciurma di Cappello di Paglia. Lo shop sarà caratterizzato da prodotti esclusivi di Toei Animation e del gruppo Bandai Namco. Per la prima volta, inoltre, l’esperienza legata a One Piece si estenderà alla app ufficiale di Lucca Comics & Games, dove si potrà attivare un layer della mappa dedicato esclusivamente ai brand partner ufficiali della property. I rispettivi stand saranno segnalati all’interno della mappa virtuale, permettendo ai fan di ritrovare più facilmente le diverse presenze dedicate ai prodotti One Piece nel festival. One Piece avrà inoltre uno spazio nell’area Kids, con attività e photo opportunity dedicate anche ai più piccoli per permettere anche a loro un primo e facile ingaggio con la serie. Per il quarto anno consecutivo, PreCure torna a Lucca Comics & Games portando di nuovo la première occidentale del film Star Detective PreCure – The movie! che debutterà al festival venerdì 30 ottobre al cinema Astra (in replica il 31 ottobre al Centrale), e sarà introdotto dal produttore Hibiki Minagawa. Con Star Detective PreCure, Toei amplia la propria presenza al Family Palace, dove i più piccoli potranno immergersi nel colorato universo della serie attraverso photo opportunity e risolvendo i casi della Curetto Agency. Sarà possibile incontrare la speciale mascotte arrivata direttamente dal Giappone, PetitCure Mofurun nel suo spazio dedicato. II doppio stand ospiterà inoltre prodotti esclusivi del brand provenienti dal Pretty Store di Tokyo. II costume character di PetitCure Mofurun sarà presente da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre nell’area PreCure del Family Palace.

A Lucca i vincitori di Cartoons on the bay

Si rafforza sempre più la collaborazione tra Cartoons On The Bay, International animation and transmedia festival promosso da Rai e organizzato da Rai Com e Lucca Comics & Games. Se a maggio l’edizione del trentennale del Festival Rai diretto da Adriano Monti Buzzetti ha ospitato a Pescara la mostra Oltre le Terre di Mezzo: visioni tolkeniane di Angelo Montanini, allestita in collaborazione con Lucca Comics & Games, a ottobre, per la prima volta, i lavori vincitori di Cotb saranno proiettati a Lucca. In cartellone le opere premiate all’Aurum di Pescara, provenienti da Regno Unito e Stati Uniti, Italia e Australia, Belgio, Repubblica Ceca e Francia. I vincitori 2026 sono My friend Maisy diretto da Beth Hughes premiato come Best Preschool Tv Show, E.B. White’s Charlotte’s Web di Yurie Rocha (Best Upper Preschool Tv Show), Try not to laugh – Prova a non ridere di Pera Toons (Best kids Tv shows), Tales from outer Suburbia di Noel Cleary, Shaun Tan (Best Youth Tv Show), Koira di Ben Lega (Best Interactive Animation), Tales from the Magic Garden di Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup, Leon Vidmar (Best Animated Feature) e The Nest di Aurélien Coquery, Léa Kermanach, Soline Mauguin, Abel Tixador, Jean Baounon, Romane Selter-Fiette.

Gioco, videogioco e creator

Gotta Catch’em all! 30 anni di Pokémon, dal videogioco al magazine

Pikachu, Poké Ball e avventure straordinarie vi aspettano. In questo evento speciale, la mattina di mercoledì 28 ottobre all’auditorium San Romano, Panini Comics invita giovani appassionati allenatori e allenatrici a scoprire uno dei fenomeni più amati di sempre, che nel 2026 celebra il suo 30esimo anniversario. Attraverso immagini iconiche, curiosità e aneddoti, ripercorreremo insieme le tappe più significative dell’universo Pokémon, un mondo capace da trent’anni di appassionare e far sognare intere generazioni. Protagonista il magazine ufficiale Pokémon, con curiosità e approfondimenti esclusivi, oltre a tanti momenti interattivi: quiz, domande e sfide per mettere alla prova la conoscenza del mondo Pokémon e divertirsi insieme. Infine, scopriremo insieme alcune curiosità sul videogioco Pokémon. Per rendere la giornata ancora più speciale, tutti i partecipanti riceveranno una shopper omaggio con tante sorprese Pokémon! Con Giacomo Iotti, storyteller e conduttore dell’evento e la redazione del magazine ufficiale Pokémon. Un’avventura imperdibile per tutti gli Allenatori e le Allenatrici, tra storia, giochi, curiosità e sorprese!

E ancora due eventi con Pokémon Millennium: per i più piccoli tra gli allenatori e le allenatrici il divertimento continua con il laboratorio-quiz Pokéquiz Junior venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Family Palace: domande, sfide e giochi sul mondo Pokémon per festeggiare insieme i 30 anni con in palio piccoli omaggi del 30esimo anniversario Pokémon. Per saperne di più, inoltre, sabato 31 ottobre l’appuntamento è nella Sala Ingellis con il talk 30 anni di Pokémon, per un racconto di come il fenomeno Pokémon è cambiato in Italia in questi 30 anni, con Denis Naccari e Maurizio Carlino di Pokémon Millennium a rappresentare la community dei fan. Tutti gli eventi sono con Pokémon Millennium a cura di Mondadori.

Costruisci il tuo futuro con Lego

Immancabili i laboratori Lego che coinvolgono tantissimi bambini appassionati degli ineguagliabili mattoncini all’interno del Real Collegio. Quest’anno il tema che guiderà tutti i laboratori, in linea con il tema di edizione, è il futuro. Nei laboratori guidati Lego firmati OrangeTeam, e con la speciale partecipazione di Jody Padulano, i bambini avranno l’occasione di dare forma al loro domani. Che si tratti della professione che vorrebbero fare da grandi, di un desiderio speciale o di una passione da coltivare, faranno prendere vita alle loro idee guidati da un vero maestro della fantasia, un mattoncino alla volta. Qualunque sia la loro visione, la sfida sarà riuscire a costruirla insieme!

Gli youtuber incontrano i piccoli fan insieme a Fabbri Editore e Rizzoli