Investire in cultura per riaccendere l’economia: ecco cosa sono le rigenerazioni culturali

Il convegno di apertura del Lubec 2026 al Real collegio, in sala A, iniziato alle 9,30, è stato luogo di discussione riguardo gli investimenti sulla cultura, in un incontro introdotto e moderato dalla direttrice della rassegna Francesca Velani, accompagnata dalla presidente Ad Kme group Spa e presidente Fondazione arte Dynamo Diva Moriani, il direttore generale di Federculture Francesco Spano, il direttore dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale Alessio De Cristofaro e il presidente della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali Gerardo Villanacci.

Il dibattito ha affrontato il valore strategico, economico e sociale di tali investimenti, spostando la questione da ‘se’ investire a ‘come, dove e con quali alleanze‘ farlo in modo efficace e sostenibile.

Velani ha sottolineato come la cultura non debba essere vista come un comparto isolato o una spesa passiva, bensì come un fattore abilitante di rigenerazione, coesione sociale e benessere: “La cultura può essere una risorsa fondamentale, a condizione di non considerarla un ambito separato, ma di integrarla fortemente nelle agende politiche, così come gli altri ambiti. E noi questo lo vediamo: abbiamo visto bene la rigenerazione urbana all’interno di esperienze che collegano salute, benessere e prevenzione, in cui la creatività ha un ruolo determinante nella resilienza, nelle uscite dalla difficoltà, ma anche nella generazione, per esempio, di nuovi prodotti e nuovi servizi, in un mondo che vuole sostenibilità, attenzione all’ambiente, e dove la grande filiera che caratterizza l’Italia, quella della manifattura, evolve per creare prodotti che ci mantengano nel mondo come un punto di riferimento culturale“.

“I consumi culturali, sia pur con una certa tranquillità, nel nostro paese sono in crescita e si registra su tutti gli indicatori – aggiunge Spano. – Per quanto riguarda il teatro, dal 22% al 24% rispetto all’anno scorso; per il cinema, dal 45% al 48%. Il che è sorprendente, dato che negli anni della pandemia e in quelli successivi si sono sviluppati dei competitor che hanno guadagnato veramente mercato, come le piattaforme di streaming. Il settore che traina più in alto è la musica, in particolar modo la musica leggera: c’è una grande richiesta di concerti”.

Riguardo il turismo, continua: “Nell’ultimo rapporto abbiamo verificato insieme all’Istat che il 57% del turismo straniero, quello che da un altro stato viene in Italia, è trainato dalla cultura. Si viene a visitare l’Italia non soltanto per le bellezze del paesaggio, del mare, delle colline, delle montagne, per l’ottima cucina, ma soprattutto per visitare le nostre straordinarie ricchezze del patrimonio artistico e culturale. Possiamo quindi dire che tutti i settori che popolano la sfera culturale vedono, in questo ultimo triennio, una forte crescita, e che l’Italia è un paese che ama la cultura, torna ai luoghi della cultura e chiede cultura”.

La parte del leone, tuttavia, la continua a fare il Ministero della cultura, che immette in questo circuito oltre 3 miliardi di euro l’anno: nel 2025 sono stati spesi 3,1 miliardi per sostenere il sistema culturale. Un dato all’apparenza in calo, perché nel 2020 l’investimento arrivava a 4 miliardi, ma è bene ricordare che durante la pandemia questo era quasi l’unico soggetto che doveva e poteva mantenerlo vivo, proprio perché era necessario in momenti in cui la domanda diretta era assente.

“Grazie alle nuove riforme, il Ministero ha smesso di occuparsi solo o prevalentemente di proteggere – ha precisato De Cristofaro, – ma anche di essere protagonista e attore delle dinamiche di valorizzazione economica e di produzione diretta della cultura, senza delegare completamente a terzi e a privati i processi di produzione. E questo è uno spartiacque essenziale quando facciamo discorsi di economia della cultura: stato ed enti locali immettono la gran parte delle risorse che oggi vengono destinate all’economia della cultura, allo sviluppo dell’offerta culturale. Quando a produrre cultura è lo stato, si tiene conto delle istanze delle comunità di cittadini; quando a produrre è semplicemente un privato, è chiaro che il avrà come priorità la realizzazione di ricavi economici diretti, che seguono la logica dell’economia classica”.

Diva Moriani ha evidenziato, invece, come l’arte contemporanea e le pratiche laboratoriali possano fungere da ascensore sociale e strumento di cura, riducendo le disuguaglianze e creando impatto reale sulle comunità vulnerabili: “Diciassette anni fa, come società, abbiamo deciso di fondare un’iniziativa di grande impatto sociale: un camp, un laboratorio d’arte per ragazzi malati, dove le loro vacanze venissero trasformate in un contesto di normalità, divertente e leggero, senza pensare alla malattia, con la presenza di artisti importanti di arte contemporanea”.

Agli artisti del laboratorio è stato chiesto di realizzare un progetto nell’arco della settimana vissuta con i ragazzi, non insegnando loro la propria tecnica, ma portandoli a esprimere e liberare la propria creatività: “I ragazzi hanno vissuto un’esperienza unica: riscoprono l’arte come qualcosa di accessibile, come qualcosa di vicino a loro, di divertente, che si può fare, in cui tutti possono diventare artisti. non come purtroppo viene segnata a scuola, dove diventa un po’ noiosa”.

In conclusione dell’incontro, Villanacci ha preso la parola: “Dobbiamo tenere conto del fatto che non esiste una politica europea comune che possa in qualche modo spingere a raggiungere gli obiettivi che desideriamo. Non abbiamo una costituzione europea e quindi non abbiamo un’unità di intenti sui principi che in qualche modo potevano essere utili, probabilmente, a costituire un argine rispetto a ciò a cui stiamo assistendo in questi anni – in riferimento all’avanzamento tecnologico e dell’intelligenza artificiale, – anche in termini di svilimento di quelli che sono principi ritenuti evidentemente universali. Qui noi siamo concentrati su un cantiere aperto, dove ogni anno, ogni giorno forse, si aggiunge un tassello. La formazione deve essere progressione, deve assecondare esigenze che sono economiche, innovative, giuridiche, culturali, anche di livello antropologico. Investire nella cultura significa investire nel capitale umano“.