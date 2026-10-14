L’intelligenza artificiale si dà alla cultura: al LuBeC la sfida tra innovazione, etica e diritto d’autore

Film completamente generati dall’IA e agenti autonomi che prenotano il nostro prossimo volo sono già realtà, ma come possiamo integrarci?

Cosa significa l’IA per la cultura? E’ praticamente ovunque e sappiamo anche che può essere utilizzata, declinata in diversi settori, in contesti di produzione, supporto alla gestione e organizzazione. Le parole chiave sono ‘lavoro’, ‘innovazione’, ‘partecipazione’ ed ‘etica’. Ma chi verifica ciò che l’IA ha raccolto, evitando le famose allucinazioni, volute o non volute? Come ritroviamo opere e diritti d’autore? E sappiamo quando l’IA interviene?

Queste le domande che hanno introdotto l’incontro dal nome L’intelligenza artificiale negli enti e nelle organizzazioni culturali: lavoro, partecipazione, innovazione, etica, condotto in apertura da Emanuela Totaro, segretario generale della Fondazione Kainon Ets, con l’intervento introduttivo di Domenico Laforenza, co-presidente dell’osservatorio Al4pa promo Pa fondazione, all’evento Lubec 2026, tenuto nella sala G del Real Collegio dalle 14,30 alle 18.

“Il punto è che nelle domande ci sono due aspetti importanti – racconta Laforenza – Il primo: con quante opere si addestra il modello? Perché da questo derivano tutta una serie di conseguenze. L’altro: come riconosciamo che l’IA sta lavorando con queste opere per noi o per altri, e cosa produce? Questi sono due elementi importantissimi, perché vanno a impattare su una serie di problematiche, come il diritto d’autore“.

“Siamo arrivati ad un’affermazione quasi definitiva, sicuramente su scala internazionale, di nuovi modelli produttivi e anche di nuovi modelli di business legati alla generazione di contenuti creativi con l’IA: a Cannes, ad esempio, è stato premiato un film generato da un ingegnere nella sua stanza, con l’ausilio dell’IA, sull’emigrazione nel Mediterraneo” ha affermato Totaro.

“Non passa un giorno senza allarmi dei grandi leader del settore IA, come Sam Altman (OpenAi) e Dario Amodei (Anthropic), su agenti autonomi che sfuggono al controllo – conclude. – Ciò nonostante, recentemente, tutti hanno lanciato, e si sono affrettati a lanciare, i propri agenti, come Meta Muse o la versione di ChatGpt. Ad un certo punto si è dovuta inserire la Santa Sede, che forse su questo ha iniziato ad avere una visione di più lungo respiro, pubblicando il Magnifica Humanitas e affrontando concetti come il livello della delega, l’accountability e che tipo di presidio di controllo“.

L’incontro è proseguito distinguendosi in tre sessioni: una dedicata ai nuovi modelli relazionali tra umano e macchina nel processo produttivo, ribadendo il ruolo centrale dell’uomo come protagonista e dell’etica come regolatore dello strumento, in un mondo dove le vecchie competenze cessano di essere richieste in favore di nuovi sviluppi; la seconda ha affrontato il ruolo del management all’interno delle organizzazioni culturali, al quale si richiede di compiere scelte ora più che mai in bilico tra metodi tradizionali e la presenza dell’IA; in fine si è svolta una tavola rotonda per illustrare i nuovi indirizzi di settore nati grazie dall’innovazione dell’intelligenza artificiale.