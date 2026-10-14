Memorie di famiglia e salute mentale nel monologo di Nadia Terranova in San Francesco

La storia della bisnonna Venera, internata nel manicomio di Messina, diventa un monologo sulla memoria familiare e sulla salute mentale. Nadia Terranova porta a Lucca Quello che so di te , tratto dal suo romanzo autobiografico pubblicato da Guanda e finalista al Premio Strega 2025. L’appuntamento è per venerdì (16 ottobre) alle 17,30, nella chiesa auditorium di San Francesco, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Il monologo, scritto e interpretato da Terranova, si inserisce nella seconda edizione della rassegna Campa Cavallo. Al centro del racconto c’è Venera, la bisnonna che ha sempre occupato un posto speciale nei sogni della scrittrice. A partire dal suo ingresso al Mandalari , il manicomio di Messina, Terranova si interroga sull’evento che la condusse lì, ripercorrendo una storia di ‘follia’ tra le pieghe della propria famiglia.

A organizzare Campa Cavallo sono Fondazione per la coesione sociale, Asl Toscana nord ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro studi e ricerche Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.