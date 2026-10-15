L'appuntamento|
Alla chiesa di San Pietro Somaldi torna a suonare lo storico organo del Santo
Domenica (18 ottobre), alle 17,30, sarà protagonista la rassegna ad ingresso libero ‘Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa’
Lo storico organo di San Pietro Somaldi tornerà a suonare domenica (18 ottobre), alle 17,30, alla chiesa di San Pietro Somaldi, per Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa, la rassegna a ingresso libero organizzata dall’associazione Toscana Classica che celebra il legame tra Giacomo Puccini e il re degli strumenti.
Concertista e docente di caratura internazionale, Andrea Vannucchi proporrà un programma incentrato sulla tradizione toscana, con pagine, tra gli altri, di Gioseffo Guami, Cristofano Malvezzi, Francesco Bianciardi, Luigi Gherardeschi, Bernardo Pasquini e Luigi Cherubini. Immancabile l’omaggio a Puccini, di cui ascolteremo tre opere giovanili. Un excursus sonoro dalla fine del Cinquecento alla fine dell’Ottocento, perfetto per esaltare i timbri dell’organo di San Pietro Somaldi.
L’organo della Chiesa di San Pietro Somaldi fu costruito nel 1687 dal lucchese Domenico Cacioli, poi ampliato da vari organari, fra cui il pistoiese Filippo Tronci agli inizi del Novecento. È probabile che sia stato proprio Puccini a chiamare il Tronci a Lucca, avendo conosciuto e provato l’organo che il pistoiese aveva costruito per il teatro Costanzi a Roma, dove fu rappresentata nel 1900 la prima di Tosca, opera nel cui solenne Te Deum Puccini prevede il suono dell’organo.
La rassegna Gli organi di Puccini tra Lucca e Pisa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio di Comune di Lucca, Comune di Pisa, Centro Studi Giacomo Puccini, Rotary Club di Lucca, Rotary Club Lucca Giacomo Puccini, Rotary Club Montecarlo-Piana di Lucca, Rotary Club Antiche Valli del Serchio e Rotary Club Viareggio Versilia. Direzione artistica Giuseppe Lanzetta, coordinamento artistico Gabriele Giacomelli. Programma e informazioni sul sito www.toscanaclassica.com.