Alla chiesa di San Pietro Somaldi torna a suonare lo storico organo del Santo

L’organo della Chiesa di San Pietro Somaldi fu costruito nel 1687 dal lucchese Domenico Cacioli, poi ampliato da vari organari, fra cui il pistoiese Filippo Tronci agli inizi del Novecento. È probabile che sia stato proprio Puccini a chiamare il Tronci a Lucca, avendo conosciuto e provato l’organo che il pistoiese aveva costruito per il teatro Costanzi a Roma, dove fu rappresentata nel 1900 la prima di Tosca, opera nel cui solenne Te Deum Puccini prevede il suono dell’organo.