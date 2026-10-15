Artigianato, shopping e volontariato: è tutto pronto per ‘Marlia in festa’

“Il format di Marlia in Festa – spiega il responsabile provincia di Lucca di Confesercenti, Daniele Benvenuti – torna con la sua data autunnale confermando la sinergia vincente tra ambulanti, negozi a posto fisso e associazioni di volontariato del territorio . Stiamo parlando dell’evento mercatale più importante del comune e per il quale come sempre ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Gaetano Ceccarelli, gli uffici Suap e la polizia municipale per la disponibilità che sempre dimostrano. Grazie alle associazioni del territorio, a cominciare dalla Misericordia, che da sempre sono al nostro fianco in questa iniziativa”.

“Marlia in Festa è un appuntamento significativo del nostro territorio, perché promuove il commercio, sia quello ambulante che quello di vicinato, e allo stesso tempo va ad animare e a valorizzare una frazione importante come Marlia – afferma l’assessore al commercio, Gaetano Ceccarelli –. Per questo motivo anche per questa edizione abbiamo collaborato molto volentieri alla realizzazione dell’evento che ogni anno attrae tante persone, e ringraziamo Confesercenti per l’impegno e la passione con cui lo organizza, insieme a tutte le associazioni che contribuiscono alla riuscita della manifestazione”.