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Artigianato, shopping e volontariato: è tutto pronto per ‘Marlia in festa’
Domenica (18 ottobre) banchi aperti dalle 8 alle 20 nel tratto tra via San Martino e via della Chiesa
Cinquanta banchi in strada, negozi aperti, gli artisti di Pandora in piazza del Mercato. Poi, tra l’altro, la collaborazione con Misericordia e Fratres. Sono gli ingredienti dell’edizione autunnale di Marlia in Festa che torna in via Paolinelli domenica (18 ottobre) per l’organizzazione di Confesercenti Lucca ed il patrocinio del comune di Capannori
“Il format di Marlia in Festa – spiega il responsabile provincia di Lucca di Confesercenti, Daniele Benvenuti – torna con la sua data autunnale confermando la sinergia vincente tra ambulanti, negozi a posto fisso e associazioni di volontariato del territorio. Stiamo parlando dell’evento mercatale più importante del comune e per il quale come sempre ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Gaetano Ceccarelli, gli uffici Suap e la polizia municipale per la disponibilità che sempre dimostrano. Grazie alle associazioni del territorio, a cominciare dalla Misericordia, che da sempre sono al nostro fianco in questa iniziativa”.
I banchi sono aperti dalle 8 alle 20 in via Paolinelli nel tratto tra via San Martino e la via della Chiesa. In piazza del Mercato gli artisti di Pandora presenteranno le loro creazioni nei tradizionali gazebo bianchi.
“Marlia in Festa è un appuntamento significativo del nostro territorio, perché promuove il commercio, sia quello ambulante che quello di vicinato, e allo stesso tempo va ad animare e a valorizzare una frazione importante come Marlia – afferma l’assessore al commercio, Gaetano Ceccarelli –. Per questo motivo anche per questa edizione abbiamo collaborato molto volentieri alla realizzazione dell’evento che ogni anno attrae tante persone, e ringraziamo Confesercenti per l’impegno e la passione con cui lo organizza, insieme a tutte le associazioni che contribuiscono alla riuscita della manifestazione”.