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Carta d’ Epoca in mostra: librai antiquari a Lucca da tutta Italia
Sabato 17 e domenica 18 ottobre la manifestazione è a ingresso libero
Il chiostro e le sale del centro culturale Agorà, con accesso da piazza dei Servi e via delle Trombe a Lucca, per un fine settimana diventano Carta d’ Epoca, la mostra mercato dedicata alla stampa e al libro antico.
Sabato 17 e domenica 18 ottobre la manifestazione è a ingresso libero. Pensata come evento di eccellenza accanto al tradizionale mercato antiquario, quest’anno alla sedicesima edizione ed è stata realizzata dal Comune di Lucca con la collaborazione degli operatori del settore, in particolare con i più qualificati librai e negozianti di stampe locali e provenienti da tutta Italia.
“Da 19 anni – spiega l’assessore allo sviluppo economico Paola Granucci –, il Mercato antiquario si arricchisce di un’esposizione tematica capace di richiamare un vasto pubblico di appassionati del settore da tutta Italia, ma anche di produrre divulgazione e conoscenza per tutti Carta d’Epoca rappresenta un’occasione straordinaria per entrare in contatto diretto con il mondo affascinante della carta antica, simbolo stesso della nostra cultura”.
Sabato 17 alle 10,30 nell’auditorium dell’Agorà sarà presentato il libro “Il Marchesato di Zuccarello” dedicato alla patria di origine di Ilaria del Carretto moglie di Paolo Guinigi. Interverranno il sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto, l’assessore alle attività produttive Paola Granucci, il presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti Marco Paoli con una riflessione sul Monumento a Ilaria del Carretto e l’autore del libro Giorgio Casanova.
Nei due giorni della mostra mercato nell’antico chiostro e nelle sale dell’ex convento dei Servi saranno presenti decine di librai antiquari e operatori esperti del settore locali e provenienti da tutta Italia. Sui banchi saranno esposte opere di prestigio che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura occidentale: libri, stampe, mappe, incisioni, disegni, acquerelli, documenti, fotografie e cimeli dei secoli passati. La mostra mercato sarà aperte sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 e domenica 18 ottobre dalle 9 alle 18.