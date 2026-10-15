Carta d’ Epoca in mostra: librai antiquari a Lucca da tutta Italia

Sabato 17 e domenica 18 ottobre la manifestazione è a ingresso libero. P ensata come evento di eccellenza accanto al tradizionale mercato antiquario, quest’anno alla sedicesima edizione ed è stata realizzata dal Comune di Lucca con la collaborazione degli operatori del settore, in particolare con i più qualificati librai e negozianti di stampe locali e provenienti da tutta Italia.

Nei due giorni della mostra mercato nell’antico chiostro e nelle sale dell’ex convento dei Servi saranno presenti decine di librai antiquari e operatori esperti del settore locali e provenienti da tutta Italia. Sui banchi saranno esposte opere di prestigio che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della cultura occidentale: libri, stampe, mappe, incisioni, disegni, acquerelli, documenti, fotografie e cimeli dei secoli passati. La mostra mercato sarà aperte sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 e domenica 18 ottobre dalle 9 alle 18.