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I vigili del fuoco aprono le porte della caserma per insegnare la prevenzione
Con ingresso libero sabato 17 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18
Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lucca apre le porte ai visitatori per due giornate, organizzate in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile (12-18 ottobre 2026), iniziativa promossa per diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione, della riduzione dei rischi e della resilienza.
La sede centrale del comando in via Barbantini sarà aperta al pubblico con ingresso libero sabato 17 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18. Durante le visite, i vigili del fuoco accompagneranno i visitatori alla scoperta dei mezzi e delle attrezzature impiegati ogni giorno negli interventi di soccorso, illustrando i compiti del corpo nazionale e il suo ruolo all’interno del sistema nazionale di protezione civile. Sabato pomeriggio, dalle 14,30 alle 18, i più piccoli potranno partecipare a “Pompieropoli”, un percorso ludico-didattico in cui i bambini, attraverso il gioco, potranno sentirsi “pompieri per un giorno” e imparare le prime regole di sicurezza.
“Aprire la nostra caserma – per il comandante provinciale Salvatore Concolino – significa far conoscere ai cittadini il lavoro che svolgiamo ogni giorno al loro servizio. Ma è anche un’occasione preziosa per parlare di prevenzione: sapere come comportarsi in caso di emergenza è il primo passo per proteggere se stessi e gli altri. Invito in particolare le famiglie con bambini a non perdere questa opportunità”. Poiché la sede resterà pienamente operativa per il soccorso, il programma potrà subire variazioni in base alle esigenze operative.