I vigili del fuoco aprono le porte della caserma per insegnare la prevenzione

La sede centrale del comando in via Barbantini sarà aperta al pubblico con ingresso libero sabato 17 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18. Durante le visite, i vigili del fuoco accompagneranno i visitatori alla scoperta dei mezzi e delle attrezzature impiegati ogni giorno negli interventi di soccorso, illustrando i compiti del corpo nazionale e il suo ruolo all’interno del sistema nazionale di protezione civile. Sabato pomeriggio, dalle 14,30 alle 18, i più piccoli potranno partecipare a “Pompieropoli”, un percorso ludico-didattico in cui i bambini, attraverso il gioco, potranno sentirsi “pompieri per un giorno” e imparare le prime regole di sicurezza.