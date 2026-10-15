L'appuntamento|
Il ruolo della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita: ‘Nati per leggere’ protagonista a palazzo Ducale
L’incontro si terrà in sala Tobino, ma sarà visibile in streaming anche dall’antica armeria e a distanza su Facebook
Nati per Leggere – Alleanze locali per la lettura condivisa. Scienza, lettura e relazioni nei primi anni di vita. È questo il nome del convegno che si terrà sabato (17 ottobre), dalle 9, in sala Tobino, a palazzo Ducale. Per l’evento è stato registrato un grande interesse quindi sarà possibile seguirlo anche nell’antica armeria, nella quale sarà possibile seguire gli interventi attraverso una trasmissione in streaming. Inoltre, sarà attivata una diretta streaming sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca, che permetterà di seguire l’incontro anche a distanza.
L’appuntamento è dedicato al ruolo della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita e al suo contributo allo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini. La giornata metterà in dialogo scienza, salute, biblioteche ed educazione, con una sessione mattutina di carattere scientifico e formativo e un pomeriggio dedicato alle esperienze, alle pratiche e agli strumenti della lettura condivisa.
La giornata è promossa dalla Provincia di Lucca, capofila della rete BiblioLucca, insieme al coordinamento provinciale del programma Nati per Leggere, all’Unione Comuni Garfagnana, con funzioni delegate per la promozione della lettura, e all’azienda Usl Toscana nord ovest, con il patrocinio della Regione Toscana.
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.