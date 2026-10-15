Il ruolo della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita: ‘Nati per leggere’ protagonista a palazzo Ducale

Nati per Leggere – Alleanze locali per la lettura condivisa. Scienza, lettura e relazioni nei primi anni di vita. È questo il nome del convegno che si terrà sabato (17 ottobre), dalle 9, in sala Tobino, a palazzo Ducale. Per l’evento è stato registrato un grande interesse quindi sarà possibile seguirlo anche nell’antica armeria, nella quale sarà possibile seguire gli interventi attraverso una trasmissione in streaming. Inoltre, sarà attivata una diretta streaming sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca, che permetterà di seguire l’incontro anche a distanza.