‘LuccAutori’ giunge a conclusione: a Villa Bottini incontri e conferenze con grandi ospiti

Le giornate conclusive saranno sabato (17 ottobre) e domenica (18 ottobre), con la premiazione dei vincitori di ‘Racconti nella Rete’

Le giornate di sabato (17 ottobre) e domenica (18 ottobre) concluderanno la trentaduesima edizione di LuccAutori, con grandi ospiti e la premiazione dei vincitori del venticinquesimo premio Racconti nella Rete. La direzione artistica della rassegna è affidata a Demetrio Brandi.

Sabato alle 10 nella sala conferenze di Villa Bottini ci sarà l’incontro con la scrittrice Chiara Lico che presenta il libro Politica Tattoo (Giunti). Chiara Lico è una giornalista, lavora in Rai (Tg3). Nel 2011 ha vinto il Premio Scrittori della Giustizia. Con Giunti ha pubblicato Operazione ri(s)catto (2023), Il Ring (2024), Selezione Campiello Junior, Selezione Bancarellino.

Alle 11 spazio alla redazione dei giovani cronisti di Aprire gli occhi, la scuola di giornalismo a cura di Venti d’arte e del Circolo della stampa di Lucca. Interviene Lucia Morelli. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con i grandi disegnatori del giornale Buduàr: Marco De Angelis, Alessandro Prevosto (Palex), e con Dino Aloi che parlerà del libro Sorridere dopo gli anni bui (Il Pennino). Il volume racconta l’esplosione dei giornali satirici e umoristici in Italia tra il 1943 e il 1949 e documenta l’ascesa di oltre ottanta testate satiriche nel secondo dopoguerra.

Sempre a Villa Bottini, alle 16,30, LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina presentano in anteprima nazionale il cortometraggio Lavoro sporco di Marco Floridia, vincitore della sezione Corti del premio Racconti nella Rete. La regia è affidata a Giuseppe Ferlito. Saranno presenti l’autore e gli attori protagonisti Alessandro Gaddini, Alessandro Cianchi, Neri Vitali e Akbota Sheker.

Alle 17 presentazione dell’antologia del premio letterario Racconti nella Rete a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi). Maria Elena Marchini incontrerà gli scrittori vincitori di Racconti nella rete – Luca Baiada, Fabio Campoccia, Tatiana Colle, Maddalena Conti Patrizia Di Forte, Simone Di Giovanni, Alessandro Iezzi,Cinzia Micci, Daniele Paolucci, Matteo Sessa, Nicola Sguera, Paolo Ernesto Sussi, Stefano Tigani. Mentre il Premio Hresplanade al miglior racconto di viaggio viene assegnato a Stefano Tigani per il racconto Corro da lei. Letture a cura di Fabio Dostuni e Antonella Lucii. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro.

Alle 18 l’incontro Bruno Lauzi – Sull’onda del ricordo con Maurizio Lauzi, il critico musicale Dario Salvatori, il cantautore Edoardo De Angelis, la giornalista e scrittrice Chiara Lico, le scrittrici Maria Cristina Di Giuseppe e Lorenza Fruci, il musicista e autore Luigi Nicolini.

Dario Salvatori presenterà Il Salvatori 2026, che raccoglie oltre ventimila schede di canzoni e per ognuna titolo, autori, anno di pubblicazione, tutti gli interpreti che l’hanno registrata, più un ampio commento storico-critico. Un dizionario utile come strumento di consultazione ma anche un appassionante libro di lettura. Edoardo De Angelis presenterà invece il nuovo album Ulisse al confine del tempo. In anteprima sarà proiettato il video della canzone Erano solo uomini (Io sogno) dedicata al drammatico naufragio di Cutro 2023. Conduce Maria Elena Marchini.