Pietrasanta, il Dap Festival guarda al 2027: danza, giovani talenti e grandi partnership internazionali

Il Dap Festival torna con nuove progettualità, orizzonti internazionali e attenzione ai giovani talenti. Lavori in corso per l’edizione 2027 dell’evento che unisce danza contemporanea, arti visive e musica trasformando piazze, vicoli e luoghi di Pietrasanta in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La vicesindaca Francesca Bresciani, nei giorni scorsi, ha incontrato la direttrice artistica della rassegna, Adria Ferrali e Sara Tartaglia, direttrice esecutiva, per un primo sguardo al programma della prossima edizione: “Il Dap Festival è ormai una realtà consolidata – ha sottolineato Bresciani – che negli anni ha portato il nome di Pietrasanta nel mondo attraverso la danza. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, rafforzando sia il legame con il territorio, sia le sinergie con altre importanti realtà culturali”.