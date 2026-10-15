lavori in corso|
Pietrasanta, il Dap Festival guarda al 2027: danza, giovani talenti e grandi partnership internazionali
Primi incontri programmativi tra l’amministrazione comunale e la direzione artistica. Sotto i riflettori la collaborazione con gli Stati Uniti e la Troy University
Il Dap Festival torna con nuove progettualità, orizzonti internazionali e attenzione ai giovani talenti. Lavori in corso per l’edizione 2027 dell’evento che unisce danza contemporanea, arti visive e musica trasformando piazze, vicoli e luoghi di Pietrasanta in un grande palcoscenico a cielo aperto.
La vicesindaca Francesca Bresciani, nei giorni scorsi, ha incontrato la direttrice artistica della rassegna, Adria Ferrali e Sara Tartaglia, direttrice esecutiva, per un primo sguardo al programma della prossima edizione: “Il Dap Festival è ormai una realtà consolidata – ha sottolineato Bresciani – che negli anni ha portato il nome di Pietrasanta nel mondo attraverso la danza. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, rafforzando sia il legame con il territorio, sia le sinergie con altre importanti realtà culturali”.
Proprio in questa direzione va la collaborazione con la Troy University dell’Alabama, Paese a cui Pietrasanta è unita da solidi legami di amicizia e scambio culturale in particolare con la capitale Montgomery e con Sylacauga: qui, infatti, è nato il Troy Dap Intensive Dance Experience, programma formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori americane che porta negli Stati Uniti l’esperienza del Festival attraverso masterclass, attività didattiche e spettacoli. Il progetto ha raccolto il patrocinio degli istituti culturali e del Consolato Generale d’Italia a Miami in occasione delle celebrazioni di Freedom 250, oltre al sostegno istituzionale dell’Ambasciata d’Italia a Washington: un’esperienza che amplia ancora le prospettive internazionali del Dap e apre nuove opportunità di collaborazione tra il settore artistico italiano e quello statunitense.