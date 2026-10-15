Sessant’anni di arte per Michele Lovi: “Mi piace sperimentare, se mi fermo perdo gli stimoli”

Un affascinante viaggio che attraversa sessant’anni nell’arte.

Michele Lovi ci ha aperto le porte del suo studio di Corso Garibaldi. Un luogo dove il suo mondo artistico è palpabile e vivo. E dove Michele, cugino dell’indimenticato artista lucchese Mauro Lovi scomparso lo scorso 19 agosto, ha esposte diverse opere. Che sono un pò il racconto non solo dei suoi stati d’animo ma della sua stessa vita.

Nato nel 1949 a Lucca, la carriera artistica di Michele Lovi ha inizio esattamente nel 1966. Dopo essersi diplomato all’Istituto d’Arte di Lucca, ha proseguito i suoi studi tra la sua città natale e Firenze. Dedicandosi stabilmente alla pittura due anni dopo. “Nel mio studio in Corso Garibaldi – dice l’artista – ci sono opere recenti e non. Fra il 1966 e il 1967 all’Istituto d’arte a Lucca dove mi sono diplomato, già lavoravo per conto mio. Ricordo – mette in luce – che in seconda media feci un significativo disegno dello scudo d’Achille. Da lì in poi, il mio cimentarmi nell’arte è stato costante”.

Il percorso artistico di Michele Lovi si distingue per l’evoluzione e la sperimentazione di diversi linguaggi visivi. Partendo da un genere figurativo di stampo più impressionista. Fino ad attraversare in seguito più fasi astratte, informali, surreali e metafisiche. Le sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche non solo in Italia ma in tutto il mondo. Un lavoro di Lovi è presente nella contea di East Lothian in Scozia. L’opera è stata donata dal Comune di Barga in occasione di una visita ufficiale per gemellaggio esattamente vent’anni fa. Diverse anche le mostre personali e collettive. Lovi non rinnega nulla di quello che ha fatto.

“Per me – dice l’artista lucchese – i maestri sono quelli dei grandi autori del Novecento a cui mi sono ispirato. Kandinsky soprattutto. Mi è successo di fare un quadro che espongo ancora oggi nel mio studio con una certa prospettiva. Per poi andare in crisi perché non sapevo andare oltre. Non ci vedevo altro, mi sembrava di aver raggiunto il massimo. Quasi potevo smettere di dipingere. Poi andai a Figueras a vedere il Museo Dalì. E da lì rimasi talmente affascinato da chi aveva ideato quel luogo equivalente per me essere la fine del mondo che mi venne in mente di ripartire nei miei lavori da quel universo surreale. Feci in seguito – prosegue – le leggende sacre e profane di Lucca. Ci sono scene che richiamano anche elementi cubisti e collage”.

Nelle opere di Michele Lovi l’elemento pittorico unitamente al collage, dona armonia cromatica tra le parti compositive e il tutto. “In me – racconta l’artista lucchese – è vivo l’amore per la mia terra e per i valori e le prospettive del vissuto quotidiano. Spazio dal figurativo all’astratto come il maestro Gualtiero Passani a cui molte volte mi ispiro. Io non essendo legato a gallerie ho sempre seguito quello che mi diceva la testa. Un tempo facevo anche cose più rigorose, fredde, prospettive. Ho fatto anche una mostra ispirata alle canzoni di Francesco Guccini. Una parte delle mie opere ce le ha anche la galleria BessArte di Stefano Squaglia”.

In Michele Lovi è sempre vivo il desiderio di fare arte. “Quando mi fermo – dice l’artista lucchese – mi rendo conto che non ho più stimoli. E che devo cambiare. Sono passato così dalle favole ad altri quadri dipinti fino al collage. In quadri più recenti si nota anche il mio ritorno alla pittura. Ora mi sto divertendo con cose passate che sto ravvivando. Per esempio – aggiunge – un paese di Sillico sotto la pioggia. Con i pastelli l’ho completamente stravolto rendendolo più luminoso e vivo. Ma anche un disegno di mia figlia bambina di tanti anni fa fatto sui toni caldi, spento, smorto, rosso, arancione lo sto ritrasformando. Facendolo diventare anche per esercizio personale tutta un’altra cosa. Ma – specifica – lavoro anche ad altro. Una cosa interessante che ho sviluppato sono delle forme che vedo da una finestra romanica su un paesaggio che continua nella mia immaginazione. Di questo tipo ce ne ha un po’ alla galleria Bess Arte. Forme lucchesi della Torre Guinigi, cattedrale di San Martino o Torre delle Ore. Ed in altri dipinti le Apuane dominano sulla città di Lucca o si ritrovano riferimenti al grande Giacomo Puccini. Passo molte volte dal figurativo all’astratto secondo quello che mi dice il cuore”.

Nei lavori prevalentemente ad olio, tempera, collage e pastelli, Michele Lovi utilizza supporti come tavola, tela e cartone. Le sue opere sono profondamente connesse ai paesaggi e alla campagna della Lucchesia.