The Diplomat sbarca su Netflix, il sindaco Pardini: “Una soddisfazione enorme”

La quarta stagione di The Diplomat è finalmente disponibile su Netflix e porta sullo schermo alcuni degli scorci più suggestivi di Lucca. La serie, ideata da Debora Cahn e interpretata da Keri Russell e Rufus Sewell, ha scelto proprio la città toscana come set per alcune scene, trasformandola nell’ambientazione di un immaginario forum internazionale del G7.

Nel corso degli episodi è possibile riconoscere piazza Guidiccioni, piazza Napoleone, Palazzo Ducale, piazza San Frediano, piazza dell’Anfiteatro e Porta San Pietro. Tra le location d’eccezione scelte per le riprese figura anche Villa Reale, ulteriore testimonianza del fascino del patrimonio storico e architettonico lucchese.

La produzione, distribuita in oltre 190 Paesi nel mondo, offre così a Lucca una vetrina internazionale di grande prestigio, valorizzandone le piazze, i palazzi storici e gli scorci più caratteristici.

A esprimere soddisfazione per questa opportunità è il sindaco di Lucca, Mario Pardini, che commenta:” Lucca protagonista su Netflix! È uscita la nuova stagione di The Diplomat, una delle serie internazionali più prestigiose e acclamate dal pubblico e dalla critica. La nostra città diventa la sede di un immaginario G7, mostrando la bellezza delle sue piazze, dei suoi palazzi e dei suoi scorci. Una soddisfazione enorme e un’altra straordinaria occasione di promozione internazionale, che conferma quanto Lucca sia capace di attrarre produzioni di altissimo livello e ottenere una visibilità sempre più qualificata”.

The Diplomat è un thriller politico-diplomatico che segue le vicende di Kate Wyler, un’esperta diplomatica americana nominata ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito in un momento di forte tensione internazionale. Quello che dovrebbe essere un incarico temporaneo si trasforma presto in una missione delicata e complessa, che la porta al centro di una crisi geopolitica con il potenziale di innescare un conflitto internazionale.