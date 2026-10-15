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Un pomeriggio di gioco per aiutare i più fragili: torna la ‘Tombola di solidarietà’ della Croce Rossa
Appuntamento domenica (18 ottobre). L’intero ricavato sarà devoluto alle attività dell’associazione
Un pomeriggio di gioco, condivisione e solidarietà. Domenica (18 ottobre), dalle 16 alle 18, nella sede del comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca, in via Carlo Piaggia 421, si rinnova l’appuntamento con la Tombola di Solidarietà.
Con un contributo simbolico di 10 euro, i partecipanti potranno trascorrere due ore all’insegna del divertimento e della beneficenza, in un’atmosfera calda e accogliente. L‘intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività socio-assistenziali promosse dal comitato, che ogni giorno si impegna per aiutare le persone più fragili della nostra comunità.
L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini: un’occasione speciale per stare insieme, condividere un momento di allegria e contribuire a una buona causa.
I prossimi appuntamenti in programma sono fissati al 22 novembre e 13 dicembre.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.4923298.