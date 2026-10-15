Un pomeriggio di gioco per aiutare i più fragili: torna la ‘Tombola di solidarietà’ della Croce Rossa

Un pomeriggio di gioco, condivisione e solidarietà . Domenica (18 ottobre), dalle 16 alle 18, nella sede del comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca , in via Carlo Piaggia 421, si rinnova l’appuntamento con la Tombola di Solidarietà .

Con un contributo simbolico di 10 euro, i partecipanti potranno trascorrere due ore all’insegna del divertimento e della beneficenza, in un’atmosfera calda e accogliente. L‘intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività socio-assistenziali promosse dal comitato, che ogni giorno si impegna per aiutare le persone più fragili della nostra comunità.