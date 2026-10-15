Un’opera d’arte e d’amore al Podere Lovolio: la nuova panchina che guarda alle stelle

Il Podere Lovolio a Massarosa si arricchisce di una nuova istallazione: una panchina con una seduta in legno e due stelle dorate, pensata per fermarsi un momento, sedersi e godersi la tranquillità.

Il podere nasce come luogo di incontro tra arte, natura e spiritualità, voluto a Quiesa dalla Fondazione Pomara Scibetta Arte, Bellezza e Cultura. A firmare l’installazione, ancora una volta, la maestria dell’artista massarosese Emiliano Filippi che ha realizzato già alcune sculture ed installazioni nel parco del Podere.

“Avete mai sentito il desiderio irrefrenabile di toccare le stelle? Da quell’idea è nata questa panchina – spiega Emiliano Filippi – ma è più di una seduta; è un omaggio. È dedicata a Pepe, il mio cane, il mio amico, che adesso è in una di quelle stelline. Sicuramente in cielo che mi guarda”.

Un pensiero che trasforma le stelle in qualcosa di più: un simbolo d’amore, un ricordo da custodire, la presenza di qualcuno che continua ad accompagnarci anche quando non possiamo più averlo accanto. Ci sono legami che lasciano un segno profondo nella nostra vita. E ci sono modi bellissimi per continuare a sentirli vicini: dedicare loro un pensiero, trasformarli in arte, affidare il loro ricordo a una stella.