A Livorno il focus group sul cammino di San Jacopo e sulla tappa Lucca-Pisa

Prosegue il percorso di Via Libera 2.0 – Accessibilità sui cammini toscani, il progetto ideato e gestito dalla Cooperativa Itinera di Livorno nell’ambito del programma Toscana regione accessibile a tutti, con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri – ministero per la disabilità e della Regione Toscana, che punta a valorizzare i cammini storici regionali attraverso il confronto e la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali, con l’obiettivo di renderli sempre più fruibili e accoglienti.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì (21 ottobre) dalle 17 alle 19 a Livorno, al Musmed – Museo di storia naturale del Mediterraneo, in via Roma 234. Il focus group sarà dedicato al cammino di San Jacopo, con particolare attenzione alle tappe Lucca–Pisa (28,6 km) e Pisa–Livorno (35,9 km), e coinvolgerà gli attori del territorio in un momento di ascolto, condivisione e progettazione.

L’iniziativa invita a partecipare operatori della filiera turistica, rappresentanti delle istituzioni, soggetti della mobilità, realtà del terzo settore e comunità locali. Il confronto sarà l’occasione per raccogliere esigenze, esperienze e proposte, individuando insieme soluzioni concrete per favorire un’accoglienza inclusiva e sviluppare nuovi itinerari turistici senza barriere

“La Toscana, con il suo patrimonio paesaggistico, culturale e spirituale, offre grandi opportunità per il turismo lento – ha sottolineato Laura Giuliano responsabile del settore turismo culturale Coop Itinera – Perché questa ricchezza possa essere vissuta da un numero sempre maggiore di persone, è fondamentale mettere in rete competenze e risorse, superando gli ostacoli che possono limitare la partecipazione e la fruizione dei percorsi”.

Dopo gli incontri di animazione territoriale già realizzati a Cortona e Pietrasanta, il focus froup di Livorno rappresenta una nuova occasione per consolidare il dialogo con i territori e coinvolgere direttamente chi contribuisce ogni giorno alla vita e all’accoglienza delle comunità locali.

Un momento di confronto aperto a tutti gli operatori turistici, realtà della mobilità, associazioni e soggetti del Terzo Settore nato dalla consapevolezza che un itinerario diventa davvero accessibile soltanto quando l’intera comunità che lo vive e lo attraversa sceglie di esserlo.

Al centro dell’incontro la presentazione e la condivisione dello studio di mappatura realizzato e il dialogo con il territorio per raccogliere contributi, osservazioni e proposte. Individuare esigenze e opportunità del sistema locale rappresenta infatti il punto di partenza per la successiva fase operativa del progetto: i workshop di travel design in programma a novembre, durante i quali gli operatori saranno accompagnati nella progettazione di pacchetti turistici inclusivi, pronti per essere proposti al mercato.

Il programma dell’incontro si svilupperà in quattro momenti principali.

Visione e mappatura: dopo i saluti istituzionali, sono previsti la presentazione dei dati dello studio sui cammini e l’avvio del sondaggio di ascolto rivolto agli operatori.

Laboratori tematici: si tratta del momento centrale dell’appuntamento e prevede tavoli di confronto in piccoli gruppi incentrati su ospitalità, ristorazione, servizi culturali, logistica e trasporti, con le testimonianze dirette delle guide ambientali.

Roadmap della co-progettazione: presentazione delle linee guida per i workshop di novembre dedicati alla creazione dei prodotti turistici.

Aperitivo di networking: è il momento conviviale finale per scambiare idee, stringere nuove collaborazioni e consolidare le sinergie locali.

Via Libera 2.0 unisce l’abbattimento delle barriere fisiche a un’innovativa comunicazione accessibile — con guide in Comunicazione aumentativa alternativa (Caa), video in Lis, virtual tour e strumenti multimediali — per garantire il diritto al viaggio a persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, anziani, famiglie e viaggiatori con esigenze specifiche. Oltre alla tappa del Cammino di San Francesco, l’intervento coinvolge altre tre tappe strategiche della Toscana (sul cammino di San Jacopo e sulla Via Francigena) nei territori di Lucca, San Giuliano Terme, Pisa, Livorno, Massa, Pietrasanta e Camaiore.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti gli interessati previa registrazione al link dedicato.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul progetto: Cooperativa Itinera – Livorno, 0586.894563 – vialibera@itinera.info – www.vialiberatoscana.it.

Cooperativa Itinera dal 1996 rappresenta un punto di riferimento nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo sostenibile. Nata a Livorno, la struttura ha saputo evolversi unendo le competenze originarie del marketing applicato ai beni culturali con la didattica, l’innovazione socioculturale e una solida esperienza nella progettazione territoriale, rafforzata nell’ultimo decennio da importanti progetti di cooperazione europea.