Comics, per gli eventi clou il biglietto non basta: posti su prenotazione assegnati da un algoritmo

Per incontrare Go Nagai, assistere al panel di Percy Jackson o seguire Alberto Angela non basterà il biglietto di Lucca Comics & Games: servirà anche la prenotazione. Per l’edizione del sessantesimo anniversario, in programma dal 28 ottobre all’1 novembre, il festival introduce un nuovo sistema attraverso l’app LuccaCg Assistant. La novità principale riguarda l’assegnazione dei posti: non avrà la precedenza chi clicca per primo.

Dei più di mille eventi in programma, una ventina si svolgerà in spazi con capienza limitata e richiederà quindi la prenotazione. Il sistema interesserà tre categorie: i firmacopie organizzati dal festival al Paladediche; alcuni show e incontri, tra talk, concerti e proiezioni; le visite guidate alle mostre con artisti o curatori.

La sezione ‘Prenotazioni’ sarà disponibile nell’app da oggi (16 ottobre). Qui saranno indicati gli appuntamenti interessati e le finestre temporali entro le quali presentare la richiesta. Attivando le notifiche sarà possibile ricevere gli aggiornamenti e conoscere gli ulteriori eventi che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Come saranno assegnati i posti

La richiesta non darà automaticamente diritto all’ingresso. Alla chiusura della finestra prevista per ciascun evento, l’assegnazione avverrà attraverso un algoritmo che terrà conto di quattro fattori: il numero di posti richiesti, le richieste in corso, i posti già ottenuti e l’eventuale assegnazione al richiedente di un posto per un altro appuntamento con lo stesso autore.

Non sarà dunque una gara di velocità: presentare la domanda per primi non offrirà un vantaggio rispetto agli altri partecipanti.

Chi otterrà un posto riceverà una notifica sull’app e un Qr code, necessario per l’accesso insieme al biglietto e al braccialetto validi per la giornata dell’evento. I codici saranno protetti e diventeranno utilizzabili soltanto nel giorno e all’ora indicati nell’app, che funziona anche offline.

Per gli appuntamenti della categoria ‘show & incontri’ sarà inoltre necessario ritirare un voucher all’Info point turistico di piazzale Verdi, rispettando gli orari previsti. Le indicazioni complete, comprese quelle sugli ingressi a turno, saranno disponibili nell’app.

Sarà possibile rinunciare al posto assegnato, consentendo ad altre persone di partecipare. Per i firmacopie e le visite guidate saranno attivate anche liste d’attesa, con finestre di apertura annunciate in anticipo; questa possibilità non è prevista per show e incontri. Per accedere a firmacopie e visite guidate serviranno quindi Qr code, biglietto e braccialetto validi per il giorno dell’appuntamento.

I primi eventi su prenotazione

Il calendario già annunciato si apre mercoledì 28 ottobre con due appuntamenti. Alle 15, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, si terrà Go Nagai: Maxishowcase: i voucher saranno distribuiti il giorno stesso dalle 10 alle 13, mentre quelli rimanenti saranno disponibili alle 13,30. Alle 16,30, all’Auditorium San Romano, spazio a Maxi Showcase Garribaldi. The British Tour: ritiro dei voucher dalle 11,30 alle 14,30 e distribuzione di quelli rimanenti alle 15.

Giovedì 29 ottobre, alle 18, l’Auditorium San Francesco ospiterà Stefano Nazzi racconta gli incubi di Dylan Dog. I voucher potranno essere ritirati dalle 12,30 alle 14; quelli rimanenti saranno distribuiti alle 14,30.

Tre gli appuntamenti annunciati per venerdì 30 ottobre. Alle 10, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, si svolgerà il panel di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, con gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri e i produttori esecutivi Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Alle 10,30, all’Auditorium San Romano, sarà la volta di Go Nagai: sole, cuore e acciaio. Per entrambi gli eventi, i voucher saranno distribuiti giovedì 29 ottobre dalle 15 alle 19 e venerdì 30 dalle 7 alle 8; quelli rimanenti saranno disponibili venerdì alle 9.

La sera, alle 21,30, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ospiterà I Cavalieri del Re in concerto. Il ritiro dei voucher è previsto venerdì dalle 15 alle 19, con distribuzione di quelli rimanenti alle 20.

Sabato 31 ottobre si comincerà alle 10, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con Yoshinori Kitase – Career Masterclass. I voucher saranno distribuiti venerdì 30 dalle 15 alle 19 e sabato 31 dalle 7 alle 8; quelli rimanenti alle 9 di sabato.

Alle 14, alla Boccherini Area Romantasy, si terrà l’anteprima nazionale di Santa, I did something bad, con Hazel Riley e Stefania S. Il ritiro dei voucher sarà possibile sabato dalle 9 alle 12; la distribuzione di quelli rimanenti è indicata alle 12,30.

Alle 16, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, appuntamento con Alberto Angela. Conoscere è un’avventura. I voucher saranno distribuiti sabato dalle 11 alle 14. Per quelli rimanenti è indicato l’orario delle 14,30: i dettagli saranno consultabili nell’app.

Il programma di domenica 1 novembre comprende Yoshinori Kitase – Community Q&A, alle 12 all’Auditorium San Francesco. I voucher potranno essere ritirati sabato 31 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 1 novembre dalle 8,30 alle 10,30. Quelli rimanenti saranno distribuiti domenica alle 11.