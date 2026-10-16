Dalla Palestina alla rotta balcanica: Lucca incontra le voci missionarie e il cardinale Fabio Baggio

Una giornata di riflessione e testimonianza con il cardinale Fabio Baggio, del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e l’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti. A promuoverla, domani (sabato 17 ottobre), è il Centro missionario diocesano, alla vigilia della centesima Giornata mondiale missionaria, che domenica sarà al centro delle liturgie festive in tutte le comunità parrocchiali.