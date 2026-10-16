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Dalla Palestina alla rotta balcanica: Lucca incontra le voci missionarie e il cardinale Fabio Baggio
Tre appuntamenti nel pomeriggio, poi la fiaccolata verso la cattedrale e una cena povera a sostegno delle missioni diocesane
Una giornata di riflessione e testimonianza con il cardinale Fabio Baggio, del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e l’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti. A promuoverla, domani (sabato 17 ottobre), è il Centro missionario diocesano, alla vigilia della centesima Giornata mondiale missionaria, che domenica sarà al centro delle liturgie festive in tutte le comunità parrocchiali.
Il programma prenderà il via alle 16 con tre incontri tematici simultanei divisi per fasce d’età, a partire dalla chiesa di San Cristoforo dove bambini/e e ragazzi/e under 12 con i loro genitori rifletteranno sul tema Vivere e pensare il Dio dei poveri insieme a Caritas Lucca e alla Comunità di Sant’Egidio.
In contemporanea, la chiesa di San Paolino ospiterà adolescenti e giovani under 30 per un confronto su Pellegrini della verità, pellegrini della pace sulla via della r-esistenza con le testimonianze del movimento ecumenico Kairos Palestina e dei giovani lucchesi rientrati dalle terre di missione.
Infine, gli adulti over 30 si ritroveranno nella Chiesa di Santa Maria Forisportam sul tema Il volto dei migranti, il volto della dignità, per dialogare direttamente con il cardinale Baggio e con i giovani reduci da un’esperienza sulla rotta balcanica. Alle 18 tutti i partecipanti si ricongiungeranno in Piazza San Michele per dare vita a una fiaccolata verso la cattedrale di San Martino, dove alle 19 il cardinale Baggio presiederà la solenne concelebrazione eucaristica.
A seguire, alle 20,30 in Piazzale Arrigoni, si terrà una cena povera: momento conviviale a base di riso e fagioli per condividere i piatti simbolo del sud del mondo e per raccogliere contributi a sostegno delle missioni diocesane. Maggiori dettagli su www.diocesilucca.it.