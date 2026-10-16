Francesco d’Assisi visto da sua madre: lo spettacolo con Milena Vukotic torna in video a Lucca

La storia di Francesco d’Assisi attraverso gli occhi di sua madre, divisa tra l’angoscia per le scelte del figlio e il desiderio di comprenderne la felicità. È questa la prospettiva di Dove vai, Francesco?, lo spettacolo teatrale con Milena Vukotic, per la regia e l’adattamento di Maria Teresa Elena da un testo di Anna Maria Mazziotti, il cui video è al centro dell’appuntamento in programma domenica (18 ottobre) alle 17,30, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte, in piazza San Martino a Lucca.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione e alla proiezione del documentario realizzato in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco (1226-2026), utilizzando le riprese dello spettacolo andato in scena nel 2016 nella chiesa di San Francesco a Lucca, nell’ambito dei Grandi Eventi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Al centro della rappresentazione non c’è la consueta narrazione della vita del santo, ma lo sguardo di una madre turbata dalle intemperanze, dalle sconsideratezze e dalle scelte di un figlio che si sottrae alle aspettative dei genitori. Una prospettiva che apre una riflessione ancora attuale su che cosa significhi davvero il benessere di un figlio.

Concepito inizialmente come monologo, lo spettacolo approfondisce la figura di Madonna Pica, madre di Francesco, in un momento particolare della sua esistenza. Vedova e sola, riceve nel proprio isolamento l’eco dell’entusiasmo con cui la gente segue, affascinata, quel figlio che l’ha lasciata qualche anno prima.

Pica lo aspetta con ostinazione, quasi con risentimento. Vorrebbe riprendere il dialogo dei primi anni di vita familiare, ritrovare quella sintonia esclusiva che li univa e che si è spezzata in modo inatteso, per lei inspiegabile.

Durante la veglia di una lunga notte, accudita dalla giovane Agnese, la madre rievoca ricordi che prendono forma in incontri e dialoghi con i personaggi del passato recente: il marito, il vescovo, Bernardo e un lebbroso. Infine rivede Arnauld, un guerriero crociato che riappare come un fantasma poetico della giovinezza trascorsa in Provenza. È la sua presenza a favorire il dissolversi della lunga angoscia di Pica.

La mamma di un ragazzo esigente ed estroso diventa così una madre capace di anteporre a tutto la felicità del figlio e di accettare quella parte incomprensibile che attraversa ogni esistenza e che ha folgorato quella di Francesco.

“Lo spazio che ho cercato per lo spettacolo teatrale – racconta Maria Teresa Elena – è stato sempre un luogo ‘sacro’ (Pieve Santa Maria ad Arezzo; l’Abbazia di Pomposa; la Chiesa San Francesco a Lucca), che doveva suggerire l’idea di una sacra rappresentazione di ispirazione giottesca, anche se, nella messa in scena, ho mirato ad evidenziare l’andamento attraverso flashback, in cui consiste maggiormente il mio intervento drammaturgico. I richiami e le leggende sulla sua origine provenzale, sulla sua condizione di straniera e di nobildonna, la natura stessa del genio di Francesco, che fu anche poeta e musicista, mi hanno suggerito di sviluppare una collaborazione con ricercatori ed esecutori di musiche antiche; così da realizzare una colonna sonora che definirei una coreografia dell’anima”.

“Abbiamo raccolto e sostenuto la proposta di presentare a Lucca questa proiezione – aggiunge Emanuela Bianchi, presidente de La Città delle donne Odv – perché in occasione di questo anniversario ci sembrava interessante proporre il punto di vista di una madre, della sua avventura interiore che la vede affrontare la distanza tra le attese e le preoccupazioni di una madre e a capacità di accettare le scelte del figlio che sovverte le logiche del tempo. Ringraziamo la Fondazione Banca del Monte che ha accolto la tappa lucchese di una presentazione che in queste settimane toccherà anche altre città”.