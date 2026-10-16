Industria culturale e creativa, in scadenza il bando della Provincia per la partecipazione ai Comics

Con l’avviso si punta a sostenere e rafforzare la competitività e l’innovazione con progetti di Open Innovation

Ultimi giorni per poter partecipare alla manifestazione di interesse congiunta pubblicata dalla Provincia per individuare 4 imprese culturali e creative per la partecipazione a Lucca Comics&Games nel contesto delle attività del progetto europeo R.I.C.C.O. (Rafforzamento dell’industria culturale e creativa attraverso l’Open Innovation). Un progetto cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, in collaborazione con il Comune di Viareggio che è partner capofila.

L’avviso della Provincia – che scade domenca (18 ottobre) – ha natura esclusivamente esplorativa e conoscitiva, finalizzata a mappare il mercato delle imprese creative locali, e non costituisce procedura concorsuale o negoziata, né genera alcun affidamento, graduatoria di merito, diritto di prelazione o pretesa economica in capo ai partecipanti.

Tra i requisiti generali dell’avviso, avere la sede legale o operativa in provincia di Lucca, avere la qualifica di Micro, piccola o media impresa appartenente al settore delle Industrie culturali e creative (Icc) con attività riconducibili ad almeno una delle seguenti aree: grafica, illustrazione e disegno; fumetto e graphic novel; animazione; gaming e game art.

Il progetto R.I.C.C.O ha l’obiettivo di accompagnare territori partner in un percorso condiviso che trasforma i patrimoni creativi in leve di sviluppo, rigenerazione e coesione. Si punta quindi a sostenere e rafforzare la competitività e l’innovazione delle micro, piccole medie imprese Mpmi, grazie al valore economico, sociale ed ambientale generato attraverso iniziative di Open Innovation.

L’avviso completo è consultabile sul sito della Provincia di Lucca nell’apposita sezione avvisi, bandi e gare.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando il formulario Allegato A e trasmetterlo entro le 12 del 18 ottobre ad uno dei seguenti indirizzi. Pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it o mail ordinaria: ufficioeuropa@provincia.lucca.it.

Per informazioni ci si può rivolgere (entro il 15 ottobre e solo tramite Pec) all’indirizzo Pec protocollo@provincia.lucca.it.