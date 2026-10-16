Per le feste a Castelnuovo un maxi calendario dell’avvento artistico sotto le colonne del Loggiato Porta

Il fascino delle feste natalizie incontra l’arte locale e i paesaggi d’incanto della Garfagnana. In vista delle imminenti festività, il gruppo Comunità Eventi, di cui fa parte l’associazione Compriamo a Castelnuovo (Centro commerciale naturale di Confcommercio), con il sostegno e il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, lancia un’iniziativa artistica originale e diffusa: la realizzazione di un maxi calendario dell’avvento artistico che prenderà vita sotto le colonne del Loggiato Porta.