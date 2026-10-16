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Cultura e Spettacoli
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Per le feste a Castelnuovo un maxi calendario dell’avvento artistico sotto le colonne del Loggiato Porta

16 ottobre 2026 | 14:54
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di Redazione

Redazione

Per le feste a Castelnuovo un maxi calendario dell&#8217;avvento artistico sotto le colonne del Loggiato Porta

Via all’iscrizione che porterà a selezionale 20 opere pittoriche inedite ispirate al connubio tra l’atmosfera del Natale e la Garfagnana

Il fascino delle feste natalizie incontra l’arte locale e i paesaggi d’incanto della Garfagnana. In vista delle imminenti festività, il gruppo Comunità Eventi, di cui fa parte l’associazione Compriamo a Castelnuovo (Centro commerciale naturale di Confcommercio), con il sostegno e il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, lancia un’iniziativa artistica originale e diffusa: la realizzazione di un maxi calendario dell’avvento artistico che prenderà vita sotto le colonne del Loggiato Porta.

L’iniziativa punta a selezionare 20 opere pittoriche inedite ispirate al connubio tra l’atmosfera del Natale e la Garfagnana, con i suoi borghi, i paesaggi invernali, le tradizioni e gli scorci più suggestivi. Le opere prescelte verranno riprodotte in grande formato (120×80 centimetri).

Il calendario dell’iniziativa e lo svelamento delle opere

Il percorso artistico prenderà ufficialmente il via sabato 5 dicembre, in concomitanza con la tradizionale e attesissima manifestazione Castelnuovo Città della Castagna. Da quel giorno e fino alla vigilia di Natale (24 dicembre), ogni giorno verrà scoperta una nuova opera.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio, la parola passerà alla comunità: sarà infatti attivato un sondaggio online sui canali social ufficiali dell’associazione per permettere a tutti di votare l’opera preferita. L’artista che raccoglierà il maggior numero di preferenze riceverà un premio speciale.

La partecipazione è aperta ad artisti, pittori e appassionati di ogni età, residenti o legati affettivamente al territorio garfagnino. Ogni partecipante potrà candidare anche più proposte, anche se sarà data priorità alla varietà degli autori coinvolti.

Termine presentazione candidature: entro il 18 novembre. Consegna opere completate: entro il 25 novembre.

Modalità di invio: Le candidature devono essere inviate via e-mail all’indirizzo info@castelnuovoeventi.it, indicando nome, cognome, recapito telefonico, titolo dell’opera e una breve descrizione.

 