L'iniziativa|
Per le feste a Castelnuovo un maxi calendario dell’avvento artistico sotto le colonne del Loggiato Porta
Via all’iscrizione che porterà a selezionale 20 opere pittoriche inedite ispirate al connubio tra l’atmosfera del Natale e la Garfagnana
Il fascino delle feste natalizie incontra l’arte locale e i paesaggi d’incanto della Garfagnana. In vista delle imminenti festività, il gruppo Comunità Eventi, di cui fa parte l’associazione Compriamo a Castelnuovo (Centro commerciale naturale di Confcommercio), con il sostegno e il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, lancia un’iniziativa artistica originale e diffusa: la realizzazione di un maxi calendario dell’avvento artistico che prenderà vita sotto le colonne del Loggiato Porta.
L’iniziativa punta a selezionare 20 opere pittoriche inedite ispirate al connubio tra l’atmosfera del Natale e la Garfagnana, con i suoi borghi, i paesaggi invernali, le tradizioni e gli scorci più suggestivi. Le opere prescelte verranno riprodotte in grande formato (120×80 centimetri).
Il calendario dell’iniziativa e lo svelamento delle opere
Il percorso artistico prenderà ufficialmente il via sabato 5 dicembre, in concomitanza con la tradizionale e attesissima manifestazione Castelnuovo Città della Castagna. Da quel giorno e fino alla vigilia di Natale (24 dicembre), ogni giorno verrà scoperta una nuova opera.
Dal 25 dicembre al 6 gennaio, la parola passerà alla comunità: sarà infatti attivato un sondaggio online sui canali social ufficiali dell’associazione per permettere a tutti di votare l’opera preferita. L’artista che raccoglierà il maggior numero di preferenze riceverà un premio speciale.
La partecipazione è aperta ad artisti, pittori e appassionati di ogni età, residenti o legati affettivamente al territorio garfagnino. Ogni partecipante potrà candidare anche più proposte, anche se sarà data priorità alla varietà degli autori coinvolti.
Termine presentazione candidature: entro il 18 novembre. Consegna opere completate: entro il 25 novembre.
Modalità di invio: Le candidature devono essere inviate via e-mail all’indirizzo info@castelnuovoeventi.it, indicando nome, cognome, recapito telefonico, titolo dell’opera e una breve descrizione.