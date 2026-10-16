Ricerca, archivi e curatela: un incontro di Fondazione Esedra sul lavoro nei centri studi d’arte

Come si organizza una mostra, si gestisce un archivio o si lavora in un museo? Alle competenze e alle attività delle istituzioni culturali è dedicato Professioni dell’arte e della cultura, il ciclo di seminari promosso dalla Fondazione Esedra ente filantropico Ets, presieduta da Aldo Casali. Il primo incontro, gratuito, è in programma mercoledì (21 ottobre) alle 17,30 nella sala convegni Vincenzo Da Massa Carrara del complesso di San Micheletto, a Lucca.

L’iniziativa si rivolge a studenti, professionisti, appassionati e cittadini interessati a conoscere il lavoro che accompagna la realizzazione di mostre, ricerche e progetti culturali. Il programma coinvolge la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti Ets, la Scuola Imt Alti Studi Lucca, i Musei nazionali di Lucca e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia.

Il seminario di apertura, Lavorare in un centro studi. Ricerca, archivi e curatela, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Ragghianti. Al centro dell’incontro saranno le attività quotidiane di un centro studi d’arte: la ricerca storico-artistica, la cura delle mostre, la gestione degli archivi e la realizzazione di pubblicazioni e progetti.

Interverranno Raffaele Domenici, presidente della Fondazione Ragghianti, Aldo Casali, presidente della Fondazione Esedra, e Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti. A moderare sarà Elena Borghi, direttrice della Fondazione Esedra.

Così Aldo Casali: “Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il ruolo di Fondazione Esedra come punto di incontro tra cultura, formazione e territorio. La collaborazione con istituzioni di così alto profilo ci permette di offrire alla cittadinanza nuove occasioni di conoscenza, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico e delle competenze che lo rendono vivo”.

“Dietro ogni mostra, ricerca o progetto culturale – aggiunge Elena Borghi – esiste un universo di professionalità che raramente il pubblico ha occasione di conoscere. Vogliamo raccontare questo mondo dall’interno, con un linguaggio accessibile ma senza rinunciare all’approfondimento. Gli incontri si rivolgono tanto a chi desidera intraprendere una professione culturale quanto a chi, semplicemente, ama l’arte ed è curioso di scoprirne i meccanismi”.

Il ciclo proseguirà nei prossimi mesi con appuntamenti dedicati alla progettazione e gestione culturale, all’educazione e alla mediazione museale, alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle collezioni.