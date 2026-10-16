Spes Fest, le biblioteche aprono alle scuole: nuovi percorsi per scoprire il piacere di leggere

Le biblioteche della provincia di Lucca aprono le porte alle scuole con laboratori dedicati alla lettura, alla scienza e alla cultura. Si chiama Un giorno in biblioteca il progetto promosso da BiblioLucca, la rete delle biblioteche e degli archivi della provincia di Lucca, in collaborazione con CoopCulture. Le attività si svolgeranno da febbraio a maggio 2027 nelle biblioteche aderenti: gli insegnanti possono iscrivere le proprie classi entro il prossimo 17 novembre.

L’iniziativa rientra nel programma della terza edizione dello Spes Fest, il festival letterario curato da BiblioLucca, ed è rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. I percorsi saranno differenziati per età e interessi degli alunni: dalla scoperta di libri speciali all’approfondimento di temi letterari, scientifici e culturali, le proposte uniranno lettura e attività creative per stimolare curiosità, immaginazione e nuove competenze.

“Avvicinare i bambini e i ragazzi alle biblioteche significa investire nella loro crescita, offrendo occasioni per sviluppare il pensiero critico, coltivare la curiosità e scoprire il piacere della lettura. Vogliamo che le biblioteche diventino sempre più luoghi vivi, capaci di parlare alle nuove generazioni e di affiancare la scuola con esperienze educative stimolanti e accessibili”, ha commentato il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci.

Il progetto punta a rendere la biblioteca un luogo familiare per bambini e ragazzi, affiancando il percorso scolastico con esperienze che combinano conoscenza, creatività e divertimento. Tra gli obiettivi anche il rafforzamento della collaborazione tra insegnanti e bibliotecari e del ruolo delle biblioteche nella vita culturale delle comunità.