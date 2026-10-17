Al via a Gallicano, Bagni di Lucca e Montecarlo tre corsi gratuiti tra fotografia, salute ed archivi storici

Tre nuovi corsi gratuiti nelle biblioteche della provincia di Lucca: a Gallicano un corso dedicato alla fotografia digitale con smartphone, a Montecarlo un percorso per imparare a ricostruire la storia della propria famiglia attraverso gli archivi storici e a Bagni di Lucca un corso dedicato all’invecchiamento attivo, per il quale è in scadenza il termine per le iscrizioni. I programmi sono gratuiti, organizzati dall’Ente di palazzo Ducale nell’ambito di BiblioCare.

A Gallicano il 17 novembre prenderà il via Scatta come un professionista – Corso di fotografia digitale con smartphone, che si svolgerà alla Biblioteca Comunale in quattro incontri, il 17 e 24 novembre e il primo e 10 dicembre, dalle 9 alle 13. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 13 novembre.

Il percorso, rivolto a chiunque voglia imparare a fotografare meglio con il proprio cellulare, non richiede esperienza precedente e propone un approccio pratico e personalizzato. A guidare i partecipanti sarà Giorgio Leone, attraverso lezioni teoriche, attività pratiche e workshop fotografici. Nel corso degli incontri saranno affrontati i principali aspetti della fotografia con smartphone: dalla composizione e dalle tecniche di inquadratura all’utilizzo delle diverse impostazioni della fotocamera, fino alle funzioni meno conosciute. Si parlerà inoltre di post-produzione, strumenti di editing e accessori utili per diversi generi fotografici, dal food ai viaggi, dai ritratti alle immagini outdoor.

Sempre a novembre, alla biblioteca comunale di Montecarlo, partirà invece Storia di famiglia – Traccia il tuo albero genealogico con gli archivi storici, un corso pensato per chi vuole avvicinarsi alla ricerca genealogica e scoprire, attraverso documenti e archivi, le proprie origini. Il percorso si articolerà in cinque incontri pomeridiani, in programma il 19 novembre, 3, 10, 16 e 17 dicembre, e sarà condotto da Camilla Zucchi. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre.

Il corso non richiede competenze o esperienze precedenti e accompagnerà i partecipanti passo dopo passo nell’avvio di una ricerca genealogica, nella lettura e interpretazione dei documenti storici e d’archivio e nell’utilizzo di archivi fisici e digitali, banche dati e strumenti online. L’obiettivo finale è arrivare alla costruzione del proprio albero genealogico, acquisendo anche le conoscenze necessarie per poterlo pubblicare. Attraverso la storia della propria famiglia e del proprio cognome sarà inoltre possibile approfondire la storia della comunità di appartenenza.