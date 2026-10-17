Incontri letterari al Bucaneve, Paolo Fantozzi protagonista con un testo sulla tradizione orale

Fantozzi, 67 anni di San Macario, è da quest’anno ex insegnante delle scuole medie e superiori lucchesi di lingua e letteratura inglese. Ha insegnato per più di 40 anni. Inoltre è un appassionato ricercatore di racconti e narrazioni dell’antica tradizione e del folklore popolare locale. Autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, Paolo Fantozzi non disdegna neppure di dipingere ad acquarello. Il libro si aggiunge ad altri suoi apprezzati volumi.