La presentazione|
Incontri letterari al Bucaneve, Paolo Fantozzi protagonista con un testo sulla tradizione orale
‘O fantasima, fantasima che di notte vai’ oggi (17 ottobre) a S.Maria a Colle. Fa parte della collana del Museo dell’immaginario folklorico
Oggi (17 ottobre) alle 17,30 al Centro Cittadinanza Oltreserchio Il Bucaneve di Santa Maria a Colle (via della Chiesa, 559), per la serie Incontri letterari al Bucaneve il professor Paolo Fantozzi presenta il suo libro O fantasima, fantasima che di notte vai (Tra le righe libri, 2026).
Per la collana Documenti di tradizione orale del Museo italiano dell’immaginario folklorico, si presenta per l’occasione una nuova raccolta illustrata dedicata ai racconti orali, alle fate, agli streghi e ai folletti della tradizione popolare della Garfagnana. Questo è il terzo volume della collana.
Lo scritto raccoglie alcune testimonianze orali custodite nell’Archivio del museo dell’immaginario folklorico. Il tutto selezionato dal professor Fantozzi sulla base non solo dell’area geografica ma anche della loro minore notorietà verso i lettori contemporanei.
Fantozzi, 67 anni di San Macario, è da quest’anno ex insegnante delle scuole medie e superiori lucchesi di lingua e letteratura inglese. Ha insegnato per più di 40 anni. Inoltre è un appassionato ricercatore di racconti e narrazioni dell’antica tradizione e del folklore popolare locale. Autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, Paolo Fantozzi non disdegna neppure di dipingere ad acquarello. Il libro si aggiunge ad altri suoi apprezzati volumi.
Per la presentazione, saranno presenti due rappresentanti ospiti speciali del Museo dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio. Al termine una pizza insieme da Mimmo con prenotazione al numero telefonico 333.4876105 (Pietro).