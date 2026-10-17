Torna a Mandorla la rassegna ‘Lettori, protagonisti’: otto incontri di lettura aperti al pubblico

Torna alla Comunità alloggio protetta Mandorla arricchita e ampliata la rassegna Lettori, protagonisti, un circolo di lettura che si svilupperà fino a luglio 2027 con incontri aperti al pubblico, occasioni per ascoltare i punti di vista e scoprire che leggere può essere un’esperienza condivisa e un nuovo modo per recuperare convivialità. Non saranno solo presentazioni di libri, ma letture che fanno da stimolo a riflessioni da condividere. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della Libreria Fuori Porta.

Il viaggio nell’universo del libro sarà coordinato da Francesca Fazzi ideatrice dell’evento che da febbraio a maggio 2026 ha unito a Mandorla nella prima edizione tanti appassionati della lettura. Ogni incontro sarà un’esperienza condivisa dagli abitanti di Mandorla con la città e gli appassionati di lettura. Un ciclo di letture per un gruppo che si ritroverà come se fosse in un salotto di casa con ospiti a tema per confrontarsi e conoscere il mondo del libro e la filiera di professionalità che lo fa vivere: passioni, competenze, desideri, strategie, economie che muovono le parole che costruiscono ‘la cultura’.

Il calendario di Lettori, protagonisti prevede 8 incontri su 8 libri, un laboratorio e un evento finale a sorpresa da ottobre 2026 a luglio il terzo martedì del mese dalle 17,30 alle 19. Primo appuntamento martedì (20 ottobre) Aspettando Lucca Comics 2026 con Bigo e il libro Giacomo Puccini: Il fumetto della vita (Pacini Fazzi 2024). Poi il 17 novembre con L’editore presuntuoso di Sandro Ferri (edizioni e/o 2022); il 15 dicembre I libri degli altri di Italo Calvino (Mondadori – Oscar moderni Cult, 2022); il 19 gennaio La traduttrice di Rabih Alameddine (Bompiani 2013); il 16 febbraio Lo stampatore di Venezia di Javier Azpectia (Guanda 2016); il 16 marzo La luce del primo mattino di Franco Faggiani (Fazi editore 2026); il 20 aprile La libreria sulla Collina di Alba Donati (Einaudi 2022); il 18 maggio L’eleganza del riccio di Muriel Barbery (Edizioni e/o 2008); il 15 giugno Farsi un libro, un laboratorio di meno di due ore per capire come si costruisce un ‘libro di carta’ e crearlo con Francesca Fazzi.