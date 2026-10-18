La conferenza|
Cultura e Spettacoli/
Conferenza su Jean-Jacques Rousseau con Massimo Cellai per i ‘Lunedì della cultura’
18 ottobre 2026 | 12:48
Appuntamento domani (19 ottobre) all’Antica Armeria di Palazzo Ducale con la rassegna degli Amici di Enrico Pea
Per il ciclo I Lunedì della cultura, promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea, domani (19 ottobre), alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, per la sezione La cultura europea in Età napoleonica. Arte, letteratura e musica fra Neoclassicismo e Preromanticismo, Massimo Cellai terrà una conferenza dal titolo Jean-Jacques Rousseau. Essere uomini in nome del popolo.
Questo il link per accedere sia alla diretta sia alla registrazione dell’evento.