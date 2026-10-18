Esce ‘Focus21’, il nuovo Ep di Nick Rascal: release party all’Acquacalda

Già figura di riferimento della scena hip-hop lucchese e toscana con il collettivo Young Rascalz , l’artista inaugura qui una tappa fondamentale del proprio percorso solista. Il lavoro affonda le radici nella cultura rap ed è esaltato dalle produzioni di D Wiza (aka Dogma The Wizard), che firmano un tappeto sonoro futuristico, maturo ed etereo.

Focus21 si sviluppa come un cammino di conoscenza e ricerca interiore. L’opera costruisce un immaginario ricco di riferimenti letterari e filosofici, muovendosi su coordinate esoteriche, visionarie e oniriche. Sulle architetture sonore di D Wiza, Nick Rascal intreccia metriche taglienti ad un racconto fatto di simboli e metafore, lanciando un messaggio di forza e motivazione per chiunque custodisca con dedizione il proprio fuoco interiore.