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Esce ‘Focus21’, il nuovo Ep di Nick Rascal: release party all’Acquacalda
Per l’artista la musica diventa il mezzo per fondere la realtà con la dimensione del sogno. Il disco è prodotto da D Wiza
Esce giovedì (22 ottobre) a mezzanotte su tutte le principali piattaforme digitali Focus21, il nuovo Ep di Nick Rascal interamente prodotto da D Wiza.
Già figura di riferimento della scena hip-hop lucchese e toscana con il collettivo Young Rascalz, l’artista inaugura qui una tappa fondamentale del proprio percorso solista. Il lavoro affonda le radici nella cultura rap ed è esaltato dalle produzioni di D Wiza (aka Dogma The Wizard), che firmano un tappeto sonoro futuristico, maturo ed etereo.
Focus21 si sviluppa come un cammino di conoscenza e ricerca interiore. L’opera costruisce un immaginario ricco di riferimenti letterari e filosofici, muovendosi su coordinate esoteriche, visionarie e oniriche. Sulle architetture sonore di D Wiza, Nick Rascal intreccia metriche taglienti ad un racconto fatto di simboli e metafore, lanciando un messaggio di forza e motivazione per chiunque custodisca con dedizione il proprio fuoco interiore.
“Con Focus21 – dice Nick Rascal – volevamo creare qualcosa che andasse oltre i canoni tradizionali del rap, attingendo a suggestioni per noi fondamentali. La musica diventa il mezzo per fondere la realtà con la dimensione del sogno: il nostro messaggio è un richiamo alla tenacia, un invito a credere ferocemente in ciò che si ama e a non spegnere mai la propria luce”.
I contenuti visuali e i Canvas ufficiali per Spotify sono stati realizzati con riprese curate da videomaker locali, valorizzando l’estetica urban e il legame con il territorio della Toscana.
Il lancio del disco sarà celebrato venerdì (24 ottobre) con un release party ufficiale al Creative Hub di via dell’Acquacalda, dove gli artisti presenteranno dal vivo i brani dell’Ep e l’anteprima del merchandising ufficiale.