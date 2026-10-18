Lucca Comics si avvicina: dall’evento speciale di Panini ai 30 anni di Pokémon, fino all’omaggio a Geronimo Stilton

Legacy sarà il tema della sessantesima edizione del Lucca Comics & Games che si terrà dal 28 ottobre al primo novembre. Un ricco programma dedicato anche ai più piccoli che tra meno di dieci giorni diventerà concreto protagonista della cittadina della Pantera. L’evento sarà totalmente gratuito per i bambini e le bambine sotto i 10 anni (nati dal primo gennaio 2017 in poi), che potranno accedere liberamente, accompagnati da un adulto provvisto di biglietto (o abbonamento) e braccialetto, in tutte le aree del festival.

Il Real collegio diventerà family palace un’area ad accesso gratuito e libero per tutti. Ospiti internazionali, personaggi amati e mascotte, laboratori di disegno e non solo, tenuti da chi lavora tutti i giorni con la propria fantasia, realizzando le storie e i protagonisti tanto seguiti dai piccoli fan, e poi film di animazione in anteprima e tanti giochi da provare.

Romanzi, fumetti e laboratori di fumetti

Edizioni Piemme celebra il festival con un progetto speciale: un omaggio a Geronimo Stilton, dedica alla città. Il 28 ottobre, all’auditorium San Romano, presenterà il libricino con la storia inedita ambientata a Lucca. Nato da un’idea di Elisabetta Dami, è un progetto speciale da collezione, non destinato alla vendita e disponibile solo a Lucca Comics & Games. Nei giorni successivi il topo giornalista intervisterà talent e artisti ospiti del festival insieme ai ragazzi vincitori del progetto scuola Quotidiano in classe, organizzato in collaborazione con La Nazione, che diventeranno con lui reporter ufficiali del festival. Giovedì (29 ottobre) sarà poi protagonista del suo show in piazzale Verdi.

Mercoledì (28 ottobre) sarà anche il momento del Winx club show sul palco di piazzale Verdi. Il giorno dopo, il 29 ottobre, allo stand Rainbow – nel padiglione San Martino – ci sarà il firmacopie e il meet and greet di Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e creatore di Winx club. Per tutta la durata del festival, inoltre, il centro storico di Lucca ospiterà sei panchine con le ali delle fate, distribuite in altrettante location, e un’altalena dedicata alle Winx all’interno del family palace.

Laboratori

Chris Riddell, tra i più importanti autori e illustratori contemporanei per ragazzi e adulti, torna a Lucca Comics & Games, in collaborazione con la casa editrice Il castoro. Inventiamo insieme mondi fantastici!, sarà l’evento speciale – andato già sold out dopo solo una settimana – di cui Riddell sarà protagonista, un laboratorio di disegno e creazione di storie organizzato nell’ambito di Lucca junior, al family palace, giovedì (29 ottobre).

Anche Silvia Vecchini e Antonio Sualzo Vincenti, autori di Una cosa difficile e Del buio non ho paura, entrambi usciti quest’anno, incontreranno i più piccoli per il laboratorio di narrazione disegnata Inventare una storia non sempre è una cosa difficile, venerdì (30 ottobre). Infine un viaggio nel mondo degli yokai insieme a Silvia Vanni, autrice di La scommessa del Tanuki, giovedì (29 ottobre), per insegnare ai bambini a realizzare la loro versione yokai, partendo dalle loro peculiarità e i loro gusti.

All’interno del family palace la casa editrice Giunti propone per i più piccoli due laboratori imperdibili: a partire dalle pagine del libro La principessa che disegnava le facce brutte – primo esilarante episodio di una serie comics innovativa a cura di Paola Cannatella – giovedì (29 ottobre) si terrà il laboratorio per scardinare gli stereotipi e apprezzare una bellezza diversa. Il giorno successivo, venerdì (30 ottobre), l’appuntamento è con il mito greco con Paperi e topi… sulle ali del mito!. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor insegnerà a trasformare una storia in tre atti in una storia mitica.

Grande attesa per le letture animate e i laboratori creativi di Edizioni El, rivolti sia alle scuole che ai più piccoli della community di Lucca Comics & Games. Dopo l’uscita in libreria del nuovo capitolo della serie bestseller di Alice Hemming e Nicola Slater, Il ladro di Zucche (Emme Edizioni), iniziata con Il ladro di foglie e proseguita con Il ladro di fiori, Il ladro di neve e Il ladro di sole, sarà a Lucca sabato (31 ottobre) Giuditta Campello, traduttrice del libro, per leggere ai bambini la divertente avventura dello Scoiattolo detective e del suo inseparabile amico Uccello. Subito dopo i bambini potranno partecipare al laboratorio creativo per realizzare e decorare la propria zucca di Halloween.

Lo stesso giorno un personaggio speciale si aggirerà per gli spazi del Real Collegio, con artigli affilati, zanne tremende e un bitorzolo verde in cima al naso: in occasione dell’uscita di Nonna Gruffalò, il nuovo libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler, Emme Edizioni festeggia uno dei personaggi più amati dai bambini con una giornata speciale a Lucca Comics & Games, tra letture animate e tante occasioni per scattare una foto insieme.

Tanti i laboratori di fumetto a partire dai libri della casa editrice Tunué. Venerdì (29 ottobre) Gioco delle statue di Fricco Bricco, ispirato al libro Ciao mamma vado dai fantasmi, con gli autori Luca Raffaelli, Lucia Nanni e Piero Bulzoni; il giorno dopo, sabato (31 ottobre), gli autori di Capitan Capibara, una storia di formazione ricca di avventura, Emiliano Pagani e Fabrizio Pluc Di Nicola sveleranno i segreti per disegnare il capibara perfetto per ognuno dei partecipanti al corso; domenica primo novembre le autrici di Nebula, Beatrice Bassoli, Bianca Alessi e Valeria Moccia, spiegheranno come raccontare una storia horror-comedy a fumetti nel laboratorio E se incontrassi un fantasma?; infine, lo stesso giorno, a partire da Geo Bros, con Jean Claudio Vinci, Uniti si vince, un laboratorio creativo per scoprire il fumetto attraverso il gioco del Geocaching. Insieme agli autori, i partecipanti vanno a caccia di indizi tra personaggi, vignette e nuvolette, costruendo una storia per immagini. Un’esperienza tra esplorazione, narrazione e fantasia.

Una nuova protagonista sta conquistando i piccoli lettori di Piemme – Il Battello a Vapore: si tratta di Cate, o meglio, di Supersdentata, una supereroina che perde i denti ma guadagna superpoteri. L’autrice Lisa Riccardi ne parlerà domenica primo novembre allo Junior Lab. Incontreranno i loro lettori anche la scrittrice e professoressa Gisella Laterza e Paola Barbato, fra le autrici di Dark Love. Amori maledetti, in libreria dal 13 ottobre.

Un incontro attesissimo al Real collegio alla vigilia di Halloween: Barbara Cantini terrà un laboratorio in occasione dell’uscita dell’ultimo libro dell’amatissima serie di Mortina, Mortina e la festa trapassata. I partecipanti al laboratorio potranno dare sfogo a tutta la loro fantasia culinaria e preparare un ricettario disgustosamente delizioso, bizzarro, perfetto per i mostruosi invitati di Mortina.

Anche quest’anno Panini Comics sarà presente negli spazi di Lucca Junior con i Topolino Lab, in cui gli artisti Disney più amati sveleranno ai più piccoli i trucchi del mestiere di fumettista. Torna anche l’illustratrice Alice Del Giudice con i suoi adorabili Stitch e Angel, e arrivano anche i laboratori con protagonista la dolce gattina Hello Kitty, nata a Tokyo più di 50 anni fa e diventata icona della cultura pop nipponica.

Allo Junior lab anche tanti laboratori perché i più piccoli possano capire l’altro e il presente attraverso il gioco. Amnesty International propone due laboratori ispirati a due albi illustrati, Il ponte (Orecchio acerbo edizioni) e Parola seme parola foglia (Ellekappa edizioni), per capire l’importanza della mediazione e dei propri diritti. Con Medici senza frontiere bambine e bambini potranno partecipare al laboratorio Nel mio zaino, compiendo un viaggio simbolico nei panni di una persona costretta a fuggire, evidenziando le difficoltà, le scelte e l’imprevedibilità del percorso migratorio. Con Fondazione Veronesi venerdì (30 ottobre) si potrà compiere a Foodland. L’isola di Cook un viaggio tra alimentazione, creatività e salute, per imparare come costruire un piatto equilibrato e sostenibile.

Con Mani tese mercoledì (28 ottobre) il laboratorio Il vero costo del cibo – Quello che il prezzo non racconta propone un’esperienza partecipativa che invita studenti e studentesse a riflettere sul significato del prezzo del cibo e sul legame tra alimentazione, sostenibilità e scelte quotidiane. Il 30 ottobre Un passo avanti – Diritti, disuguaglianze e destini globali, un gioco di ruolo partecipativo che accompagna studenti e studentesse alla scoperta delle disuguaglianze globali attraverso l’immedesimazione e il confronto. Come si realizza un foglio di carta? Quali risorse naturali si possono utilizzare per essere sostenibili nel farlo? Tra consapevolezza ambientale e lavoro artigianale con Fabriano nella sala incontri del Real collegio giovedì (29 ottobre) si terrà un laboratorio per destreggiarsi con tino e telaio nell’antico mestiere del mastro cartaio.

La mostra Pino & Shinoby: un ponte tra Italia e Giappone – allestita durante i giorni del festival all’interno degli spazi del Family Palace (Real Collegio) – documenta la realizzazione della serie animata co-prodotta da Studio Bozzetto e Ytv, celebrando l’incontro tra le due culture in occasione dei 160 anni di relazioni tra Italia e Giappone. Il percorso espositivo è strutturato in quattro sezioni: l’origine della serie, lo sviluppo dei character, il design degli ambienti e un’area dedicata alla musica, concepita come strumento per insegnare ai bambini semplici parole in italiano e in giapponese. Dopo il debutto mondiale all’Expo 2025 di Osaka e la vittoria del prestigioso premio Moige (Movimento italiano genitori), il pubblico potrà scoprire il dietro le quinte di questo progetto interculturale.

Anche quest’anno il Real collegio accoglie la mostra del Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi a cura di Sarah Genovese. Obiettivo del concorso di quest’anno è realizzare un albo illustrato a partire dal testo inedito I me dentro di me di Daniele Movarelli. Ogni artista ha realizzato un progetto illustrato secondo la propria interpretazione, la propria sensibilità, dando forma alla sua personale visione della storia. La giuria ha selezionato tra i 351 progetti in gara le tavole e storyboard più interessanti che saranno esposti nella mostra a cura di Sarah Genovese. Inoltre, ha decretato il progetto vincitore di Cecilia Fasoli, diventato un albo illustrato pubblicato da Lapis Edizioni che sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2026.

In mostra sarà possibile ammirare le tavole di Francesca Bartalucci (Premio Wacom), Cristina Bini, Marco Bonatti, Erica Borgato, Sara Braga, Alice Micol Callegari, Andra Calligaro, Ilaria Camplone, Chiara Irene Conte, Teresa De Rienzo, Giulia Di Donna, Stefano Dorigo, Arianna Farina, Cecilia Fasoli (Primo premio), Mirko Filippi, Giulia Garofalo, Mitty Gnecchi, Irene Guglielmi, Viola Gullo, Alessia Iorno, Cristina Lanotte, Luciana Leone (Premio Autori di Immagini), Tania Mancini, Eric Marcheselli, Matilde Masoni, Andrea Pogliani, Francesca Rocchia, Piero Sandano (Premio Book on a Tree), Gaia Sartorato, Federica Scarsato (Menzione), Serena Spina, Maurizio Tibaldi, Anna Toschi, Yeganeh Yaghoobnezhad, Alice Zuccheri.

Dalla prima edizione del progetto Teste tra le nuvole, a cui hanno partecipato istituti e scuole da 16 regioni in tutta Italia per un totale di 185 progetti di studentesse e studenti dai 7 ai 19 anni, sono stati selezionati 25 progetti, per i quali il viaggio prosegue a Lucca60: i progetti finalisti saranno esposti in una mostra a Real collegio e saranno riuniti in un catalogo distribuito in tutt’Italia, in formato pdf, a partire da fine 2026. Inoltre, mercoledì 28 ottobre presso l’Auditorium Suffragio si svolgerà la speciale cerimonia di Premiazione. E c’è anche un Premio speciale per i progetti in francese, con la collaborazione e il patrocinio dell’Institut Français Italia. Ma non è finita: in uno speciale corner, a Real Collegio, chiunque potrà scoprire il progetto e le opportunità di usare fumetto e manga in classe.

Film

Disney+ torna a Lucca con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, che sarà protagonista del 60esimo anniversario di Lucca Comics & Games portando per la prima volta al festival gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all’executive producer Dan Shotz. Il cast artistico e tecnico parteciperà a un panel dedicato durante il quale verranno mostrate in anteprima clip inedite dell’attesissima terza stagione della serie, che debutterà il 20 novembre in esclusiva su Disney+.

Warner Bros. Pictures porterà a Lucca Il Gatto col Cappello, il primo film d’animazione di Warner Bros. Pictures Animation diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, in arrivo nelle sale italiane il 5 novembre. Dal meraviglioso e stravagante mondo di Dr. Seuss, l’iconico Gatto arriva per la prima volta sul grande schermo in un’avventura ricca di magia, caos e allegria. Il film sarà presentato a Lucca il 31 ottobre alla presenza di Stefano Fresi e Herbert Ballerina, voci italiane del film. Il Gatto col Cappello sarà protagonista anche al loggiato pretorio, con uno spazio dedicato al film.

Ad aprire il programma dell’Area movie sarà l’anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Zucca, il nuovo film dai creatori di Wallace e Gromit, nelle sale italiane ad Halloween dal 28 ottobre. Un appuntamento ancora più speciale nell’anno in cui gli Aardman Studios festeggiano 50 anni, che sommati ai 60 di Lucca Comics & Games, fanno un 110 e lode di animazione e immaginazione. A celebrare questo anniversario arriveranno a Lucca due figure centrali nella storia dello studio britannico: il fondatore Peter Lord e il regista Matthew Walker, che accompagneranno il film in occasione dell’anteprima di mercoledì (28 ottobre). Imperdibile anche la proiezione di Kiki – Consegne a domicilio, tra i capolavori del maestro Hayao Miyazaki, che torna al cinema rimasterizzato in 4K. Lucky Red sarà inoltre presente al loggiato pretorio con uno stand oltre ad un’intera area dedicata allo Studio Ghibli.

A Lucca Comics & Games, i fan potranno visitare il padiglione Hbo Max interamente dedicato alla nuova serie Harry Potter e la pietra filosofale, in arrivo su Hbo Max a Natale 2026. Un’esperienza immersiva pensata per trasportare i fan nel magico universo di Harry Potter attraverso installazioni, photo opportunity, elementi ispirati alla serie e tante altre sorprese, per scoprire da vicino il ritorno a Hogwarts in attesa del debutto dell’attesissima serie.

Per gli appassionati di animazione, spazio anche a Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie animata che riporta i fan nella fantastica Terra di Ooo, con Finn, Jake e i suoi personaggi più amati, in arrivo dal 5 ottobre su Cartoon Network e in streaming su Hbo Max e, dal 2 novembre, per tutti su Boing. Un’occasione per ritrovare l’inconfondibile universo di Adventure Time e immergersi nelle atmosfere della nuova serie attraverso una caccia al tesoro, un photocall immersivo, un regalo esclusivo e tante altre sorprese, con la speciale partecipazione di Victor Courtright, supervising director, , per celebrare il ritorno di Finn e Jake e le loro nuove avventure nella Terra di Ooo.

Toei Animation Europe conferma la sua presenza con due dei suoi titoli più amati: One Piece e PreCure, che saranno al centro di screening, incontri e attività dedicate al pubblico, rinnovando la partnership con il community event più atteso d’Europa. Il baluardo Santa Maria si conferma la casa di One Piece, che quest’anno renderà omaggio alla saga di Elbaph. One Piece avrà inoltre uno spazio nell’area kids, con attività e photo opportunity dedicate anche ai più piccoli per permettere anche a loro un primo e facile ingaggio con la serie. Per il quarto anno consecutivo, PreCure torna a Lucca Comics & Games portando di nuovo la première occidentale del film Star Detective PreCure – The movie! che debutterà al festival venerdì (30 ottobre) al cinema Astra (in replica il 31 ottobre al Centrale), e sarà introdotto dal produttore Hibiki Minagawa. Il costume character di PetitCure Mofurun sarà presente da mercoledì (28 ottobre) a domenica (1 novembre) nell’area PreCure del family palace.

Videogiochi

La mattina di mercoledì (28 ottobre) all’auditorium San Romano, Panini Comics invita giovani appassionati allenatori e allenatrici a scoprire uno dei fenomeni più amati di sempre, che nel 2026 celebra il suo 30esimo anniversario. Attraverso immagini iconiche, curiosità e aneddoti, ripercorreremo insieme le tappe più significative dell’universo Pokémon, un mondo capace da trent’anni di appassionare e far sognare intere generazioni. Protagonista il magazine ufficiale Pokémon, con curiosità e approfondimenti esclusivi, oltre a tanti momenti interattivi: quiz, domande e sfide per mettere alla prova la conoscenza del mondo Pokémon e divertirsi insieme. Infine, scopriremo insieme alcune curiosità sul videogioco Pokémon. Per rendere la giornata ancora più speciale, tutti i partecipanti riceveranno una shopper omaggio con tante sorprese Pokémon! Con Giacomo Iotti, storyteller e conduttore dell’evento e la redazione del magazine ufficiale Pokémon. Sabato (31 ottobre) l’appuntamento è nella sala ingellis con il talk 30 anni di Pokémon, per un racconto di come il fenomeno Pokémon è cambiato in Italia in questi 30 anni, con Denis Naccari e Maurizio Carlino di Pokémon Millennium a rappresentare la community dei fan. Tutti gli eventi sono con Pokémon Millennium a cura di Mondadori.

Immancabili i laboratori Lego che coinvolgono tantissimi bambini appassionati degli ineguagliabili mattoncini all’interno del Real collegio. Quest’anno il tema che guiderà tutti i laboratori, in linea con il tema di edizione, è il futuro.