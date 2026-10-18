La Bedford Modern School Orchestra protagonista nella basilica di San Paolino

La musica torna a essere occasione di incontro, condivisione e dialogo tra culture diverse grazie ad Accoglienze 2026, il progetto ideato e promosso da Oltremusica Aps che porta a Lucca cori e orchestre giovanili provenienti da altri paesi.

Lunedì (19 ottobre) alle 17,30, nella basilica di San Paolino a Lucca, sarà protagonista la Bedford Modern School Orchestra, formazione giovanile proveniente dall’Inghilterra, che offrirà al pubblico un concerto all’insegna della varietà musicale e della freschezza interpretativa.

La delegazione sarà composta da 40 giovani e 5 insegnanti, in un’esperienza che unisce l’attività musicale alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della città.

Il concerto proporrà un percorso attraverso generi ed epoche differenti, con pagine della tradizione corale britannica, musica sacra, suggestioni della musica moderna e contemporanea e brani di ispirazione popolare. Non mancheranno incursioni nella musica barocca, attraverso una selezione di danze strumentali, e un momento particolarmente suggestivo nel quale musica e narrazione si intrecceranno, evocando il mondo fantastico di Beatrix Potter, celebre scrittrice e illustratrice inglese, nota per i suoi racconti per l’infanzia, da lei stessa illustrati.

A dirigere la formazione sarà Mary Perry, con Adam Wright in qualità di accompagnatore musicale.

L’appuntamento si inserisce nel progetto Accoglienze, attraverso il quale Oltremusica Aps favorisce la presenza a Lucca di giovani realtà musicali internazionali, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in luoghi di particolare valore storico e artistico e al pubblico lucchese quella di conoscere nuove esperienze e sensibilità musicali.

Un’iniziativa che riconosce nella musica un linguaggio universale, capace di avvicinare generazioni, tradizioni e culture, valorizzando al tempo stesso la vocazione internazionale e il patrimonio culturale della città.