‘L’altro ispettore’ è tornato: Pasquale Sgrò presenta il nuovo romanzo a LuccAutori

L’ex ispettore del lavoro e autore Pasquale Sgrò ha presentato ai lettori presenti al salone di Villa Bottini il nuovo romanzo della fortunata serie L’altro ispettore, col sottotitolo di Invisibili, in chiusura dell’ultima giornata della rassegna letteraria LuccAutori.

“Nella notte, davanti al pronto soccorso di Lucca, un uomo viene lasciato agonizzante e muore poco dopo – recita la sinossi del libro. – Per Domenico Dodaro, ispettore del lavoro, non è una semplice fatalità. Dietro quella morte intravede subito il volto nascosto di un incidente di cantiere coperto in fretta, cancellato per evitare responsabilità e conseguenze. Ma ogni pista si spegne contro silenzi, documenti incompleti e testimonianze che non coincidono. Mentre cerca di ricostruire le ultime ore della vittima, Dodaro viene coinvolto in un secondo caso. A Viareggio, durante l’allestimento di una mostra a villa Paolina, un uomo perde la vita in quello che sembra un tragico incidente. Anche qui, però, qualcosa non torna. Le due indagini si muovono in ambienti opposti: da una parte il mondo invisibile dei cantieri e del lavoro nero, dall’altra quello elegante e rispettabile dell’arte e della cultura. Eppure Dodaro riconosce la stessa dinamica: responsabilità che si dissolvono, procedure formalmente perfette, ma lo stesso isolamento di chi muore mentre lavora”.

Dalla serie letteraria di Sgrò, si ricorda, è stata tratta la fiction Rai ambientata e girata a Lucca, di cui l’autore ha ricoperto il ruolo di consulente durante la fase di produzione.

Sulla scelta del sottotitolo del nuovo capitolo, l’autore ha raccontato: “Il lavoratore deve pensare, se non lo fa diventa invisibile. È una sola parola, ma mette i brividi, perché gli invisibili sono coloro che la società non vuole vedere o non vuole far vedere. Ma li riconosciamo subito: di solito cerchiamo di non guardarli, ma per strada sono quelli che occupano il minor spazio possibile, quelli che camminano con gli occhi bassi. Ebbene, dobbiamo restituire dignità a queste persone, sono esseri umani come noi”.

“Purtroppo ogni giorno muoiono sul lavoro in media quattro persone – continua. – Si parla di ‘quattro operai’, di ‘tre operai’: non diamo mai un nome a queste persone. Dobbiamo imparare a cambiare linguaggio, a partire dal termine ‘morti bianche’. La morte non è mai bianca: semmai è rossa, o sudicia, per il sudicio di chi non ha fatto ciò che doveva fare”.

Sgrò non si è limitato solo a raccontare il romanzo. È stato annunciato un nuovo progetto sociale che coinvolgerà i bambini delle scuole: “In Italia succedono oltre 600mila infortuni l’anno. E 100mila sono infortuni che coinvolgono studenti. Quindi c’è qualcosa che non va, non basta quello che si sta facendo. Per questo ho preparato un progetto, che abbiamo pubblicizzato in Italia e che organizzeremo a Lucca, perché l’amministrazione è stata sensibile a questo dramma. Se si vuole creare una vera cultura della sicurezza, bisogna partire dai bambini, dalle scuole elementari”.

“Prevede che i bambini del centro storico girino per la città – continua, – una volta al mese o ogni 15 giorni, con il caschetto e il giubbotto ad alta visibilità, prendendo appunti e annotando le cose che non vanno, anche banali: un marciapiede rotto, un cartello da sostituire. Poi porteranno tutto al sindaco, che si impegnerà a risolvere quei problemi. Questo aiuterà i bambini a sviluppare anche una cultura del rispetto della città e della socialità: oggi il mondo non è più quello di una volta, i ragazzi si perdono dietro al cellulare, trascurando valori più importanti e a volte anche la città”.

In fine, l’autore ha dichiarato che non tornerà alla consulenza della seconda stagione della serie televisiva omonima: “Nel mondo cinematografico, adesso, alla mia età, ci ho preso gusto, è stato bellissimo. Ma per la seconda stagione ho rifiutato di tornare: adesso ho tre progetti importanti in corso. Il primo è quello dei bambini, da portare in tutta Italia: ci sono anche aziende importanti interessate. Il secondo è un racconto per il teatro. Il terzo è un romanzo che ho finito e che vorrei far uscire a maggio, per cui stanno facendo la revisione. Per fare queste cose non puoi fare troppo, altrimenti le fai male. Alla mia età devo fare le cose che mi piacciono. Sto diventando un po’ egoista, ma faccio così: seleziono le persone, non ho tempo da perdere. Voglio parlare solo con le belle persone, come voi”.