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Adolescenza, lavoro e verità nascoste: Erika Pucci presenta il suo romanzo a San Vito
“Come un taglio nel sale” apre la terza edizione di “Di libro in libro” organizzata da Sinistra Con
Riparte da un romanzo che intreccia adolescenza, lavoro e ricerca della propria identità la rassegna Di libro in libro, dedicata agli autori e alle autrici locali. Il ciclo di incontri, organizzato nell’ambito di Libri gratis per tutti di Sinistra Con, torna per la terza edizione con un appuntamento in programma venerdì (23 ottobre) alle 17,30, nella sede dell’associazione in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito.
Ospite sarà Erika Pucci, che presenterà il suo romanzo Come un taglio nel sale, pubblicato da Casa editrice Gfe nel 2024. A condurre l’incontro sarà Caterina Rao.
Ambientato in una Viareggio raccontata anche attraverso il suo tessuto produttivo, oltre l’immagine di città turistica, il libro affronta i temi dell’adolescenza e del mondo del lavoro. Al centro della storia, un incontro tra generazioni e la ricerca di una verità rimasta troppo a lungo nascosta: un percorso attraverso il quale la protagonista riscopre la propria identità, in un intreccio di crescita e formazione.
Insegnante di scuola primaria e attiva nel sindacato, Pucci affianca al lavoro nella scuola la scrittura e la collaborazione a iniziative letterarie e radiofoniche. Il suo romanzo aprirà così una nuova edizione della rassegna, che offre occasioni di incontro e confronto con le voci del territorio.