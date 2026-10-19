Adolescenza, lavoro e verità nascoste: Erika Pucci presenta il suo romanzo a San Vito

Riparte da un romanzo che intreccia adolescenza, lavoro e ricerca della propria identità la rassegna Di libro in libro , dedicata agli autori e alle autrici locali. Il ciclo di incontri, organizzato nell’ambito di Libri gratis per tutti di Sinistra Con , torna per la terza edizione con un appuntamento in programma venerdì (23 ottobre) alle 17,30, nella sede dell’associazione in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito.

Ospite sarà Erika Pucci , che presenterà il suo romanzo Come un taglio nel sale , pubblicato da Casa editrice Gfe nel 2024. A condurre l’incontro sarà Caterina Rao.

Ambientato in una Viareggio raccontata anche attraverso il suo tessuto produttivo, oltre l’immagine di città turistica, il libro affronta i temi dell’adolescenza e del mondo del lavoro. Al centro della storia, un incontro tra generazioni e la ricerca di una verità rimasta troppo a lungo nascosta: un percorso attraverso il quale la protagonista riscopre la propria identità, in un intreccio di crescita e formazione.

Insegnante di scuola primaria e attiva nel sindacato, Pucci affianca al lavoro nella scuola la scrittura e la collaborazione a iniziative letterarie e radiofoniche. Il suo romanzo aprirà così una nuova edizione della rassegna, che offre occasioni di incontro e confronto con le voci del territorio.