Alla biblioteca comunale di Bagni di Lucca si ricorda la figura di Bruno Cherubini

Domani (24 ottonre) alle 16,30 la biblioteca comunale Betti (ex Chiesa Inglese) di Bagni di Lucca si terrà la 19esima Giornata di studio promossa dalla Fondazione Michel de Montaigne, Ricordo di Bruno Cherubini (1910-1976) a 50 anni dalla sua scomparsa.

La giornata intende omaggiare una personalità di assoluto rilievo nel panorama culturale locale, impareggiabile fondamento della Memoria Storica del territorio. Nativo di Bagni di Lucca, Bruno Cherubini fu uomo di lettere e scuola, apprezzato dagli amici per lealtà e senso di giustizia, nonché per la sua capacità di ironia ed autoironia. Attento studioso di storia locale, si fece promotore di inediti studi relativamente alla Val di Lima, spaziando con lodevole rigore in diversi ambiti di ricerca.

Gli interventi vedranno coinvolti Marcello Cherubini, Francesca Buonamici, Agnese Benedetti e Bruno Micheletti, i quali evidenzieranno vari aspetti della vita di Bruno Cherubini uomo, docente e preside, con particolare riguardo alle sue esperienze di educatore in Africa, nonché al ruolo pilota che le sue indagini hanno rivestito nella storia degli studi locali, specie in ambito storico-artistico, architettonico, paesaggistico, archeologico e topografico. Verranno infine passate in rassegna alcune tra le più significative fotografie scattate dallo stesso Bruno Cherubini nel territorio di Bagni di Lucca, prezioso documento autoptico di una scrupolosissima ricerca storica, ma anche un’inestimabile testimonianza di edifici e contesti oggi non più esistenti.

Ai fini dell’elaborazione della giornata di studio, la Fondazione Banca del Monte di Lucca – che ringraziamo – ha aperto le porte dell’Archivio Bruno Cherubini, ivi custodito grazie al progetto culturale Memorie di Lucca: trattasi di un progetto realizzato con la collaborazione scientifica dell’Istituto Storico Lucchese, con lo scopo di accogliere, conservare e valorizzare gli archivi privati di importanti cittadini lucchesi del Novecento, la cui memoria permette di conoscere e comprendere la storia sociale, culturale, politica di Lucca e della sua provincia.

Per l’occasione sarà eccezionalmente allestito uno spazio di esposizione di oggetti e documenti personali, nonché delle principali pubblicazioni di Bruno Cherubini.

L’ingresso sarà libero.