Cineforum Ezechiele, all’Astra in prima visione c’è ‘Sheep in the box’ di Hirokazu Kore-eda

In un futuro vicinissimo, una coppia tenta di superare il lutto per la perdita del figlio accogliendo in casa un avanzatissimo robot sostitutivo. Più che sul dramma fantascientifico, Kore-eda firma un’opera contemplativa e originale dove la storia diventa il pretesto per esplorare la connessione tra natura, tecnologia e architettura. Tra paesaggi rurali e ambienti luminosi, la narrazione fluida e la regia raffinata rifuggono i toni cupi per offrire una riflessione poetica sui legami umani e sul nostro spazio nel mondo. Un oggetto cinematografico curioso, intimo e visivamente affascinante, interpretato da Haruka Ayase, Daigo e Rimu Kuwaki, imperdibile per chi ama il cinema di Kore-eda.