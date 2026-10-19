Settima arte|
Cineforum Ezechiele, all’Astra in prima visione c’è ‘Sheep in the box’ di Hirokazu Kore-eda
La nuova e attesissima opera del maestro giapponese domani (20 ottobre) al nuovo orario stagionale delle 20,30
Prosegue la ventottesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17 al Cinema Astra di Lucca. Per il secondo appuntamento del mese, in programma domani (20 ottobre) alle 20,30, l’associazione presenta in prima visione per Lucca la nuova e attesissima opera del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda: Sheep in the Box (Giappone, 2026, 126′), proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano.
In un futuro vicinissimo, una coppia tenta di superare il lutto per la perdita del figlio accogliendo in casa un avanzatissimo robot sostitutivo. Più che sul dramma fantascientifico, Kore-eda firma un’opera contemplativa e originale dove la storia diventa il pretesto per esplorare la connessione tra natura, tecnologia e architettura. Tra paesaggi rurali e ambienti luminosi, la narrazione fluida e la regia raffinata rifuggono i toni cupi per offrire una riflessione poetica sui legami umani e sul nostro spazio nel mondo. Un oggetto cinematografico curioso, intimo e visivamente affascinante, interpretato da Haruka Ayase, Daigo e Rimu Kuwaki, imperdibile per chi ama il cinema di Kore-eda.
Il Cineforum Ezechiele 25,17 ricorda inoltre che, a partire da questa 28esima stagione, è attivo il nuovo orario di inizio delle proiezioni alle 20,30 al Cinema Astra. L’ingresso è riservato ai soci 2026 (biglietto a 6 euro).