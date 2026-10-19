Il dato|
Circa 165mila biglietti venduti finora per la 60esima edizione di Lucca Comics & Games
Il numero di tagliandi fino alla giornata di oggi è stato inserito nell’ordinanza del sindaco che annuncia la chiusura delle scuole
Per il sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games il Comune, per adesso, attende l’arrivo di 165mila persone. Così è enunciato nell’ordinanza del sindaco per la chiusura delle scuole durante i giorni di manifestazione.
“Tenuto conto che sono stati già venduti circa 165mila biglietti per la partecipazione”, si legge
Così anche questo dato, non troppo lontano da quelli degli anni scorsi, conferma sempre la forte attrattività di Lucca Comics & Games. Lo scorso anno il numero di biglietti al 24 di ottobre, era superiore a 200mila, precisamente 208.676, a conclusione del festival i numeri avevano raggiunto i 280mila biglietti venduti. Considerando che mancano sempre 9 giorni all’inizio della manifestazione, i numeri rimangono comunque molto vicini. Sicuramente, come l’anno scorso, i più indecisi attenderanno di vedere le condizioni meteo prima di acquistare il ticket che dà diritto a visitare la mostra mercato.
Il record di biglietti venduti di Lucca Comics & Games risale all’edizione 2022 quando il numero si fermò alla cifra record di 319.926.