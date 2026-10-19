L'imprevisto|
Infortunio per la direttrice artistica Paola Massoni: rinviato ConcertiAmo Lucca 2026
L’appuntamento che avrebbe dovuto tenersi nella chiesa di San Salvatore è stato momentaneamente posticipato
Improvviso forfait per un infortunio della direttore artistica e soprano, Paola Missoni: l’associazione Kalliope, Accademia della voce artistica aps, è costretta a posticipare i concerti della nuova edizione di ConcertiAmo Lucca 2026. L’evento avrebbe dovuto avere inizio il 25 ottobre nella chiesa di San Salvatore.
La macchina organizzativa è già attiva per definire il nuovo calendario di riprogrammazione dei quattro appuntamenti in cartellone.
“Ci scusiamo per il disagio con il pubblico, gli artisti coinvolti, la Misericordia di Lucca e le istituzioni sostenitrici (Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), certi della vostra comprensione e vicinanza. I dettagli sulle nuove date verranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dell’Accademia”, affermano gli organizzatori.