Infortunio per la direttrice artistica Paola Massoni: rinviato ConcertiAmo Lucca 2026

Improvviso forfait per un infortunio della direttore artistica e soprano, Paola Missoni: l’associazione Kalliope, Accademia della voce artistica aps, è costretta a posticipare i concerti della nuova edizione di ConcertiAmo Lucca 2026. L’evento avrebbe dovuto avere inizio il 25 ottobre nella chiesa di San Salvatore.