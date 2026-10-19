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LuccAutori 2026
Premio Racconti nella Rete
Villa Bottini
Lucca
Demetrio Brandi
Maria Elena Marchini
Marina Grasso

La premiazione

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Cultura e Spettacoli
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Gli scrittori di domani per il premio ‘Racconti nella Rete’ per la conclusione di LuccAutori 2026

19 ottobre 2026 | 17:30
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di Lorenzo Moretti

Lorenzo Moretti

Gli scrittori di domani per il premio ‘Racconti nella Rete’ per la conclusione di LuccAutori 2026

Iniziata come un semplice hobby, la scrittura creativa è diventata una passione per i nuovi autori premiati alla rassegna

Nell’ultima giornata di LuccAutori, Maria Elena Marchini ha condotto la presentazione dell’antologia di racconti per il premio letterario Racconti nella Rete 2026, a cura di Demetrio Brandi.

Gli scrittori vincitori, Fabio Altadonna, Damiano Battistoni, Anna Laura Bianchi, Eugenio Gaiotti, Alessandra Gagliardi, Marina Grasso, Delia Lanzillotta, Serena Lauretti, Daniela Mazzoni, Stefano Minari, Francesca Tramonti, hanno presenziato la sala conferenze di villa Bottini alle 17, ieri (18 ottobre), durante le letture dei loro racconti interpretate da Fabio Dostuni e Antonella Lucii, con intervento musicale a cura di Giuseppe Sanalitro.

Racconti nella rete LuccAutori 2026

Fabio Altadonna ha ricevuto il premio Buduar per il miglior racconto umoristico e il premio Fondazione Aidr (italian digital revolution) per il vincitore più giovane, con il racconto Bontown; Marina Grasso è stata invece premiata con il premio Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia per il miglior racconto che richiami i prodotti del territorio, Del vino e della sapienza della terra.

Ho sempre scritto racconti, ma non li avevo mai mandati a un concorso – ringrazia Grasso. – Questa è la prima volta che partecipo, per cui è stato tutto molto naturale. Una sera ho deciso di riprendere in mano un vecchio racconto, l’ho rivisto, riletto, rimodulato, e poi l’ho mandato così, senza pensarci. Quindi sono felice e onorata che sia stato scelto e che sia piaciuto a chi l’ha selezionato”.

“Il racconto è il frutto di un’esperienza vera che ho vissuto durante una gita a Montepulciano: ho avuto un incontro che mi ha ispirato, e ho sentito il desiderio di scrivere quello che mi era stato raccontato” conclude.

Racconti nella rete LuccAutori 2026

LuccAutori rilancia quindi l’appuntamento al prossimo anno con nuovi ospiti e scrittori emergenti.

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