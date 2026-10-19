Gli studenti immaginano il 2040, le imprese fanno i conti con l’Ai: torna Siidro Festival

L’intelligenza artificiale cambia il lavoro delle imprese, le prospettive degli studenti e le opportunità di chi vuole mettersi in proprio. A questi temi è dedicata la terza edizione di Siidro Festival, in programma a Lucca da mercoledì (21 ottobre) a venerdì (23 ottobre), con tre appuntamenti gratuiti al Polo tecnologico lucchese, a Villa Bottini e al Foro Boario.

Organizzato dalla software house Hastega, il festival rientra nel progetto Vivi Lucca e ha il patrocinio del Comune.

Si comincia mercoledì 21 ottobre, dalle 15,30 alle 20, al Polo tecnologico lucchese, con il Siidro Ict Company Summit: un confronto a porte chiuse tra imprenditori, responsabili informatici e consulenti sull’impatto dell’Ai nello sviluppo software. Al centro, costi, tariffe, competenze e formazione dei nuovi professionisti. “Noi vogliamo riunire intorno a un tavolo le persone che guidano un’azienda ogni giorno e lasciarle parlare tra loro, anche di ciò che non funziona”, spiega Fabrizio Ridolfi, fondatore e amministratore delegato di Hastega. La partecipazione è su invito: le aziende interessate possono scrivere a connect@siidro.com.

Giovedì (22 ottobre), dalle 9 alle 13, il festival si sposta a Villa Bottini con Next5000Days, dedicato agli studenti delle superiori. Attraverso l’esperienza interattiva Voce del verbo Futuro, i ragazzi affronteranno una storia ambientata da qui al 2040: crisi climatica ed energetica, disinformazione, intelligenza artificiale nella scuola e nel lavoro. Votando con lo smartphone, sceglieranno come reagire ai diversi scenari e riceveranno un epilogo personale elaborato dall’Ai. In programma anche un confronto con giovani professionisti del digitale. “Le cose cambieranno comunque, ma come reagire lo decidiamo noi”, sottolinea Paolo Micheletti, ideatore del progetto.

La conclusione sarà venerdì (23 ottobre), dalle 18 alle 22, al Foro Boario, con Siidro Open Circles, organizzato in collaborazione con Cna Lucca. La serata, rivolta soprattutto agli under 30 ma aperta a tutti, metterà in contatto imprenditori, professionisti e aspiranti tali: un’occasione per condividere esperienze e problemi, dalla burocrazia alla comunicazione, e discutere di come il digitale possa semplificare il lavoro quotidiano. “La missione di Cna Giovani Imprenditori è non lasciare mai solo chi decide di mettersi in gioco”, afferma il presidente del gruppo lucchese Alessandro Salvini.