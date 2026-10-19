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I classici parlano al presente: al liceo Machiavelli torna “Noi e gli antichi”
Studenti, docenti e cittadini invitati alla rassegna: ad aprire sarà Carlo Mariani con “Rembrandt. Lezione di anatomia”
Che cosa può insegnare la cultura classica a chi cerca di orientarsi nella complessità del presente? A Lucca la domanda torna al centro di Noi e gli antichi. La contemporaneità della cultura classica, la rassegna del Liceo classico Machiavelli che inaugura la terza edizione partendo da Rembrandt e dal concetto di metis, l’intelligenza pratica.
Il primo appuntamento è per sabato (24 ottobre), alle 11, nell’Aula Magna del liceo, con la conferenza di Carlo Mariani intitolata Rembrandt. Lezione di anatomia. L’incontro intreccerà cultura umanistica e sguardo contemporaneo, aprendo un percorso rivolto a studenti, docenti e cittadinanza.
Il filo conduttore della rassegna è la possibilità di interrogare il passato per leggere il presente: tornare ai classici per cercare strumenti di comprensione, mettere alla prova le proprie idee e affrontare domande che attraversano epoche diverse. In questa prospettiva, la metis sarà al centro dell’intervento inaugurale.
Il progetto è ideato dal Liceo classico Machiavelli di Lucca, in collaborazione con l’associazione Classicum e il Comune di Lucca, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Giunto al terzo anno, il ciclo di incontri apre il confronto oltre le aule scolastiche, invitando anche il pubblico cittadino a discutere dell’attualità della cultura antica.