I classici parlano al presente: al liceo Machiavelli torna “Noi e gli antichi”

Che cosa può insegnare la cultura classica a chi cerca di orientarsi nella complessità del presente? A Lucca la domanda torna al centro di Noi e gli antichi. La contemporaneità della cultura classica , la rassegna del Liceo classico Machiavelli che inaugura la terza edizione partendo da Rembrandt e dal concetto di metis, l’intelligenza pratica.

Il primo appuntamento è per sabato (24 ottobre), alle 11, nell’Aula Magna del liceo, con la conferenza di Carlo Mariani intitolata Rembrandt. Lezione di anatomia. L’incontro intreccerà cultura umanistica e sguardo contemporaneo, aprendo un percorso rivolto a studenti, docenti e cittadinanza.