‘Il colore delle parole’: Chiara Lico protagonista dell’incontro al Guinigi del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini

All’Hotel Guinigi il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini si è ritrovato per un appuntamento dal titolo suggestivo ed evocativo: Il colore delle parole.

A condurre i presenti in questo percorso affascinante è stata Chiara Lico, volto noto e autorevole del giornalismo televisivo italiano e conduttrice dell’edizione delle 14,20 del Tg3 della Rai.

Laureata in lettere alla Sapienza di Roma con una tesi sull’epistolario tra Luigi Pirandello e Marta Abba (lavoro che le è valso il prestigioso Premio Mursia nel 1999) e abilitata all’insegnamento delle materie classiche nei licei, Chiara Lico vanta una carriera eclettica e rigorosa. Giornalista professionista dal 2000, dopo gli esordi al Tg5 e al Gruppo Editoriale L’Espresso, è entrata in Rai nel 2002, affermandosi prima al Tgr Lazio e poi per oltre quindici anni al Tg2, di cui è stata storica conduttrice delle edizioni principali. Il suo impegno informativo si è espresso anche nella conduzione e ideazione di programmi d’approfondimento sociale, come Divieto di sosta su Rai 2.

Ma Chiara Lico è anche un’affermata scrittrice e saggista con un legame speciale con Lucca: proprio qui, nel 2007, ha vinto il Premio LuccAutori all’interno della rassegna Racconti nella Rete. Autrice di opere d’inchiesta sull’abusivismo edilizio (Anni di cemento) e di toccanti romanzi sulla violenza contro le donne (Cioccolato e pistacchio, Premio Ridpico 2012), la relatrice incarna perfettamente la figura di chi fa dell’uso consapevole, preciso ed empatico della parola il cuore pulsante del proprio cammino umano e professionale.

Non una semplice conferenza, ma un viaggio intimo e appassionato lungo i sentieri del linguaggio umano. Le parole, come emerso nel corso dell’incontro, non sono gusci vuoti né meri strumenti d’informazione: sono organismi viventi che vibrano, mutano e assumono tonalità cromatiche uniche a seconda del contesto, dell’intenzione e della sensibilità di chi le pronuncia o le accoglie.

Un’espressione detta con rabbia si tinge di rosso scuro o di un nero profondo; un sussurro di conforto adotta i toni caldi dell’ambra; una frase di speranza si veste dell’azzurro terso di un mattino di primavera. Lico ha guidato la platea a riflettere su come lo stesso termine possa accendersi di luce propria o spegnersi nell’ombra: la parola ‘tempo’, ad esempio, può suonare grigia e oppressiva tra le mura burocratiche di un ufficio, ma diviene dorata ed eterna quando risuona nell’ascolto profondo o negli occhi di chi ama.

In questo palcoscenico emotivo, il contesto agisce come un prisma: scompone il significato apparente rivelando la complessa trama di emozioni sottostanti. Cambiare contesto significa cambiare luce, e cambiare luce significa ridisegnare la nostra percezione della realtà.

A coronare una serata carica di suggestione è stato l’intervento del presidente del club, Matteo Franceschi, che nel ringraziare la relatrice per la straordinaria profondità del suo contributo, ha voluto condividere una riflessione sul valore del messaggio portato in dono al club:

“Stasera Chiara Lico ci ha ricordato una verità fondamentale per tutti noi: le parole non servono solo a comunicare, ma hanno il potere di costruire o distruggere ponti tra le persone. Nel nostro impegno rotariano di servizio e vicinanza alla comunità, la scelta delle parole giuste è il primo atto di cura verso l’altro. Imparare a riconoscerne il ‘colore’ significa ascoltare con empatia, superare le incomprensioni e restituire valore e calore umano ad ogni nostro gesto quotidiano”.

Grazie all’esperienza e all’energia comunicativa di Chiara Lico, la partecipazione calorosa dei soci e degli ospiti del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha confermato quanto sia forte il bisogno di ritrovare una comunicazione autentica, attenta e capace di creare legami veri.