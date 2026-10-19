‘Il culto della libertà lucchese nell’Italia di Antico Regime’, il seminario a palazzo Guinigi

Venerdì (23 ottobre), dalle 15 alle 18,30, nella sala conferenze di palazzo Guinigi, si terrà il seminario Il culto della libertà lucchese nell’Italia di Antico Regime.

“Un’occasione di analisi e approfondimento del concetto di libertas lucchese – dichiara l’assessora alla cultura, Mia Pisano – che come un file rouge attraversa le vicissitudini storiche e politiche della nostra città, dal remoto passato fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo faremo venerdì con questo seminario di studi e con una interessantissima visita guidata, che l’amministrazione ha inteso sostenere e patrocinare attraverso il Vivi Lucca, considerando il grande valore culturale e l’apporto scientifico di questo appuntamento al quale invito tutti gli interessati a partecipare”.

L’incontro, a cura di Carla Sodini e coordinato da Dino Cofrancesco (professore emerito dell’Università di Genova), proporrà un’analisi comparata tra i tre grandi modelli repubblicani dell’epoca — Venezia, Genova e Lucca — focalizzandosi sul concetto di eccezionalità repubblicana e su come il peculiare modello lucchese (attivo dal 1119 circa al 1799) sia diventato un punto di riferimento culturale e istituzionale, ma anche il simbolo di un mondo ormai prossimo al tramonto di fine Settecento.

Dopo i saluti delle autorità e dell’assessora alla cultura, Mia Pisano, il programma vedrà l’avvicendarsi di autorevoli voci del panorama accademico e storico: Giovanni Cipriani (Università di Firenze), che illustrerà le peculiarità di Venezia, Genova e Lucca nell’Età Moderna; Danilo Breschi (Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint), con un intervento dedicato al mito di Lucca nel Secolo dei Lumi;

Carla Sodini (Università di Firenze), che analizzerà l’esaltazione della forma di governo repubblicana nelle funzioni civili e religiose cittadine tra XVI e XVII secolo; Mario Parensi (presidente di Historica Lucense), che focalizzerà l’attenzione sui simboli fisici di questa identità, raccontando come la libertà lucchese sia stata raffigurata sulla carta, incisa nel metallo, scolpita nel marmo e nella pietra grigia.

Il seminario proseguirà la mattina successiva, sabato (24 ottobre), con una visita guidata gratuita condotta da Mario Parensi (ritrovo in piazza San Pietro, alle 10) alla scoperta dei luoghi e dei simboli più significativi della celebrazione repubblicana impressi nell’arte e nell’architettura urbana di Lucca.