Lucca Summer Festival, quinta volta per i Toto: è il tour dei 50 anni di carriera

Il Lucca Summer Festival annuncia il grande ritorno dei Toto: il 19 luglio la band sarà protagonista dell’edizione del trentennale con il suo 50 Anniversary Tour, per celebrare mezzo secolo di musica e un repertorio che continua a conquistare nuove generazioni.

Sarà il quinto incontro tra i Toto e il pubblico del festival, ma con una novità: per la prima volta la band salirà sul palco dell’Area mura storiche. Un nuovo capitolo di un legame che si rinnova in un anno speciale per entrambi: i cinquant’anni dei Toto e i trent’anni del Lucca Summer Festival.

Africa, Rosanna, Hold The Line: canzoni che hanno attraversato i decenni e che il pubblico potrà ritrovare dal vivo in una serata dedicata a una delle formazioni più amate della musica internazionale. Il concerto, prodotto da D’Alessandro e Galli, porterà a Lucca una storia musicale costruita su grandi melodie, una qualità esecutiva straordinaria e un incontro tra rock, pop, soul e jazz diventato il marchio della band.

Era il 7 gennaio 1977 quando David Paich e Jeff Porcaro, insieme a Steve Lukather, Bobby Kimball, Steve Porcaro e David Hungate, si riunirono ai Davlen Studios di North Hollywood per registrare i primi demo dell’album d’esordio. Da quelle sessioni prese forma un percorso che avrebbe portato i Toto a vendere oltre 50 milioni di album e a conquistare, con Toto IV, sei Grammy Awards, tra cui Album of the Year e Record of the Year per Rosanna.

A cinquant’anni dalla nascita della band, quei brani continuano a trovare nuovi ascoltatori. Il catalogo dei Toto ha superato i nove miliardi di stream complessivi, con Africa oltre i due miliardi di ascolti su Spotify e Hold The Line oltre il miliardo. Più della metà degli ascolti annuali in streaming proviene da persone di 34 anni o meno: una vitalità che si ritrova anche ai concerti, diventati un punto d’incontro fra tre generazioni di appassionati.

A guidare i Toto sul palco saranno Steve Lukather, chitarra e voce, e Joseph Williams, voce, affiancati da Warren Ham ai fiati, percussioni e voce, John Pierce al basso, Keith Carlock alla batteria, Dennis Atlas e Rai Thistlethwayte alle tastiere e voce.

Il 19 luglio, sotto le Mura, il festival ritroverà così una band che è già parte della sua storia: cinquant’anni di grandi successi da vivere insieme, in una sola serata.