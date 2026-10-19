Musei del Sorriso, due appuntamenti in Versilia dopo la trasferta a Parigi

A Pietrasanta, Camaiore e… Parigi gli eventi di questa settimana della quinta edizione del festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domani (20 ottobre) alle 19 a Parigi, nella Maire 9ème, va in scena il primo spettacolo internazionale prodotto dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca: le associazioni Les ateliers de Cribeau e Les horloges lumineuses danno vita a Desideravo essere e sono stata, spettacolo pluridisciplinare in lingua francese dedicato a Elisa Bonaparte, principessa di Lucca dal 1805 al 1814. Sullo sfondo di una Lucca trasformata in una ‘piccola Parigi’, prende forma il ritratto di una donna potente e fragile, sospesa tra il peso della storia e la vulnerabilità dell’animo umano. Ad accompagnare il suo racconto si intrecciano le musiche della compositrice Marianna Bottini, contemporanea di Elisa e, insieme a lei, testimone di una straordinaria stagione culturale al femminile. In scena Chiara Capitani, autrice e interprete, e Maria Laura Baccarini, interprete e autrice musicale, per la regia di Crescenza Guarnieri e con i costumi di Giuseppina Livi.

Venerdì (23 ottobre) alle 9 e alle 11 nel Salone della Santissima Annunziata, complesso di Sant’Agostino, Pietrasanta, Coquelìcot Teatro porta in scena I fantastici quattro. Nello spettacolo riservato alle scuole, l’esimio professore e la sua assistente raccontano il cuore pulsante dei quattro musei della piccola città di Pietrasanta, il museo dei bozzetti Pierluigi Gherardi, la Ccsa natale Giosue Carducci, il museo archeologico versiliese Bruno Antonucci e il museo padre Eugenio Barsanti, tra archeologia, scienza, poesia e arte.

Venerdì (23 ottobre) alle 18 al Civico museo archeologico di Camaiore, dopo una prima riservata alle scuole durante la mattina, va in scena lo spettacolo di arte, ricerca e archeologia musicale di e con Francesco Landucci Paesaggi sonori. Dalla preistoria ai popoli del mediterraneo, ricostruiti seguendo l’iconografia dell’epoca grazie ad una ricerca ormai decennale nel settore coadiuvata dai maggiori esperti nel settore della musica antica, Landucci propone a grandi e piccoli una modalità interattiva di conoscenza storico-musicale. Grazie all’utilizzo dell’elettronica, i suoni e le melodie vengono prodotti singolarmente in tempo reale, per poi essere registrati e rimandati in contemporanea in loop, come se a comporre fosse un insieme di musicisti. Ne risulta una performance immersiva e carica di pathos, dal sapore antico ma con quel tocco di modernità che la rende unica nel suo genere. Lo spettatore viene a trovarsi così immerso in un’atmosfera dal sapore arcaico in maniera moderna. Francesco Landucci è specializzato in archeologia sonora sperimentale.

Il festival I Musei del Sorriso è organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con la Diocesi di Lucca nel 300esimo della sua elevazione ad Arcidiocesi e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.