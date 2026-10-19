Padri e figli in discussione a LuccAutori: Andrea Maggi presenta ‘Io sono nessuno’

Il professor Andrea Maggi è stato ospite alla sala conferenze di Villa Bottini per l’ultima giornata della rassegna letteraria LuccAutori 2026, ieri (18 ottobre) alle 18, presentando il suo romanzo Io sono nessuno (Giunti).

Il libro racconta di Andrea, tredicenne sensibile e solitario che si è appena trasferito in una grande cità con la madre, dopo aver lasciato il piccolo paese di mare in cui è cresciuto. Del padre, morto quando era ancora in fasce, non conserva alcun ricordo. Durante il trasloco, ruba di nascosto un cassetto dalla scrivania della madre e scopre al suo interno un manoscritto inedito scritto proprio dal padre: un romanzo sull’Odissea (sul quale lo stesso racconto si basa molto). Andrea si riconosce subito in quelle pagine, perché la nuova scuola è un campo di battaglia, i bulli lo prendono di mira e la solitudine sembra inghiottirlo. Finché un incontro straordinario cambia tutto.

Per Maggi, nelle situazioni problematiche dei ragazzi, il padre è spesso una figura assente oppure tossicamente, eccessivamente presente, che si pone come un pari del figlio, il suo migliore amico. Oppure un padre autoritario, violento, che sminuisce il figlio, che lo umilia, per rancori del suo vissuto: “Viene indicato come un libro per giovani, ma in realtà è un libro che ho voluto scrivere soprattutto per gli adulti, per ragionare sulla figura del padre. Se c’è un intento che ho avuto nello scrivere questo libro, è stato proprio quello di trattare due figure molto fragili al giorno d’oggi: la figura del figlio, rappresentata da Andrea e da Telemaco, e la figura del padre, questo grande assente, una figura che oggi si sta rimettendo molto in discussione”.

“La nostra società è fatta di persone molto fragili, in particolare i genitori di oggi. Io sono genitore e mi riconosco in questa definizione. Viviamo in un contesto dove non ci sono certezze, dal punto di vista geopolitico, lavorativo, sociale. I cambiamenti sono stati talmente repentini e sconvolgenti negli ultimi anni da impedire un aggiornamento del ruolo dei genitori. In un contesto che cambia continuamente, il genitore si sente insicuro e trasmette questa insicurezza anche al figlio” conclude.