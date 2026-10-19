Pop Mart debutta a Lucca Comics: ospite l’artista cinese Ayan Deng

Pop Mart, per la prima volta dopo il suo arrivo in Italia, sbarca a Lucca Comics & Games. Ospite Ayan Deng, l’artista e creatrice di Dimoo, uno dei personaggi più amati e iconici dell’universo Pop Mart. Il brand sarà presente con uno stand dedicato in fiera, all’interno di uno dei principali eventi europei dedicati alla cultura pop e al fumetto.

Il 30 ottobre, dalle 17 alle 19, nella Cappella Guinigi, i fan avranno l’opportunità di incontrare l’artista. L’appuntamento rappresenta un momento particolarmente significativo: Lucca sarà, infatti, la prima tappa del debutto europeo di Ayan Deng che incontrerà per la prima volta dal vivo i suoi fan, dando il via al suo primo tour europeo di firmacopie. L’appuntamento di Lucca è un’occasione per far conoscere Dimoo al pubblico italiano e per presentare il mondo creativo di Ayan Deng anche a chi non ha ancora incontrato i personaggi Pop Mart.

Dimoo è un ragazzino pieno di fantasia creato dalla giovane artista cinese Ayan Deng, fondatrice di Yanstudio nonché ideatrice e artista principale della serie Dimoo World. Sopra la sua testa aleggia Cloudie, una nuvola mutaforma in grado di assumere colori e forme diverse. Più che un semplice compagno, Cloudie diventa gradualmente parte integrante di Dimoo, accompagnandolo nelle sue esperienze quotidiane e nei suoi sogni. Il loro legame nasce nel misterioso Regno delle Nuvole, dove ogni nuvola ha una propria personalità e un proprio spirito: è qui che la Madre delle Nuvole riconosce i ricordi gioiosi, il coraggio e i desideri inespressi di DIMOO e sceglie, per accompagnarlo, la nuvoletta più avventurosa.

Dimoo world esplora temi quali l’immaginazione, l’amicizia, la vulnerabilità, il coraggio, l’accettazione e la scoperta di sé. Molti dei suoi personaggi sono in qualche modo degli emarginati, per via del loro aspetto, delle loro capacità o del modo in cui vedono il mondo. Anziché superare queste differenze da soli, trovano forza grazie alle relazioni che instaurano con gli altri: le storie mettono in luce come l’amicizia possa aiutarli a superare le insicurezze, a scoprire i propri punti di forza e a vedere se stessi da una prospettiva diversa. Ogni personaggio e ogni collezione offrono una nuova prospettiva su questa idea, ampliando il mondo di Dimoo ed esplorando al contempo i legami emotivi che lo rendono significativo.

Pop Mart è una forza globale in forte ascesa nel campo della cultura pop e dell’intrattenimento. L’azienda si concentra sullo sviluppo e sulla gestione dei propri personaggi e universi creativi, oltre che su designer toy e retail, parchi tematici ed esperienze, e intrattenimento digitale. Il suo portfolio comprende decine di personaggi iconici, tra cui Molly, Dimoo, Skullpanda, The Monsters, Labubu, Hirono, Twinkle Twinkle e molti altri.