Sessant’anni di Lucca Comics: un premio alla gentilezza della sua comunità

Un premio a Lucca Comics & Games e al suo pubblico, ritirato da uno dei suoi appassionati. Il festival, nell’anno del sessantesimo anniversario, ha ricevuto a Porcari il riconoscimento Costruiamo gentilezza nella vita per la capacità di unire e coinvolgere le persone nel segno del rispetto e dell’empatia.

A ritirarlo, per scelta di Lucca Comics & Games, è stato Fabrizio Corrioni, arrivato da Bergamo: un visitatore che aveva condiviso sui social un pensiero sul festival nel quale si sono riconosciute migliaia di persone. Un modo per affidare proprio al pubblico la rappresentanza di una comunità che contribuisce a rendere la manifestazione un’occasione di incontro e condivisione.

La consegna si è svolta alla presenza del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, durante l’inaugurazione della mostra La Fortezza del Cosplay – En plein air. Il riconoscimento nasce dall’esperienza di Costruiamo gentilezza nello sport, il premio ideato dalla giornalista Gaia Simonetti per valorizzare i piccoli gesti nel mondo sportivo e poi esteso agli altri ambiti della vita sociale.

La mostra è organizzata dal Centro commerciale naturale di Confcommercio Porcari Attiva, in collaborazione con Comune di Porcari, Lucca Crea e Fondazione Giuseppe Lazzareschi, con il patrocinio del Comune di San Romano in Garfagnana e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana nord ovest.

“Fabrizio rappresenta appieno il pubblico del festival e tutti noi – commenta il direttore Emanuele Vietina -. Incarna le passioni di migliaia di ragazzi e ragazze come lui, ma anche di persone più mature, che ogni anno tornano a Lucca per dar vita a un magnifico rito collettivo e ricreare una comunità gentile, rispettosa della città che li ospita, piena di gratitudine per gli artisti e i creativi che danno vita a quelle storie che tutti noi amiamo. Per questo ci è sembrato giusto che ritirasse il premio a nome di tutti”.

“La community del festival ha sposato con forza i valori positivi che il festival promuove – aggiunge Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea – come la gentilezza. Fabrizio rappresenta in modo esemplare come viene vissuta Lucca Comics dal suo pubblico: gesti di gentilezza, di amicizia e di solidarietà trovano piena cittadinanza e dimostrano come una società migliore sia possibile”.

“Per me andare a Lucca è sempre un’esperienza unica – ha raccontato Fabrizio Corini – e la community è fantastica. Le cose belle che si vivono al festival sono così tante da sovrastare qualsiasi cosa. Ogni volta si torna a casa da questa esperienza arricchiti nel cuore e nell’anima. Quindi grazie a tutti davvero per le grandi emozioni che ci fate vivere al festival”.

A consegnare il premio tre ambasciatrici del movimento Costruiamo gentilezza nella vita: Germana Delle Canne vicepreside del plesso scolastico Galilei di Pisa, Anna Vitiello ambasciatrice del Circumvesuviano, Monica Rindi assessora del Comune di Cascina: “Il riconoscimento è stato assegnato alla manifestazione proprio per la sua capacità di unire e coinvolgere le persone all’insegna di valori positivi, rispetto ed empatia – hanno detto -. Il festival ha un pubblico di tanti colori e tante voci, ed è incredibile come sia una sorta di grande famiglia: uno spazio umano e di buona iniziativa, dimostrando come la cultura del gioco e del fumetto possa trasformarsi in una concreta manifestazione di gentilezza collettiva. Riconoscere la gentilezza significa accrescerla e ogni gesto condiviso aiuta a costruire comunità più unite e solidali”.